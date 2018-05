Las definiciones de Sampaoli: el sistema, el arquero y por qué llamó a Ansaldi y Meza.

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, afirmó pretende un equipo que “no tenga miedo” a disputar el Mundial y dijo sentirse “muy representado” por los 23 citados.

“Necesito un equipo que no tenga miedo a jugar la competencia. Vamos a apostar a la cultura del juego. La idea mía es lograr una Argentina que aproveche las capacidades de los jugadores que están citados. Me siento muy representado por los convocados”, expresó.

Luego, el entrenador justificó las convocatorias sorpresivas del defensor Cristian Ansaldi y el mediocampista Maximiliano Meza para el Mundial de Rusia 2018 basado en la lesión de Gabriel Mercado y la “polifuncionalidad” que le aportan al equipo.

“La situación de Ansaldi porque es un lateral que puede jugar por las dos bandas, y que un jugador que todavía no puede entrenar es Mercado, entonces se decantó el análisis sobre Cristian”, explicó sobre el jugador del Torino de Italia, durante la conferencia de prensa celebrada en el predio “Julio Grondona” de Ezeiza.

En tanto, sobre Meza, mediocampista de Independiente, afirmó: “Lo de Maxi tuvo que ver con un jugador que es muy polifuncional por las bandas y por adentro”.

Por otro lado, Sampaoli confesó que los elegidos para ir al Mundial de Rusia son los que más cerca están de sus pensamientos.

“Soy un agradecido a todos los jugadores que acompañaron este proceso. Para nosotros, fue determinante el análisis final. Y tengo en claro que los que están en la lista, son los que están más cerca de la idea que venimos manejando”, afirmó en conferencia de prensa.

Cambiando de tema, el entrenador de la Selección dejó una duda sobre quién ocupará el arco en el Mundial, sin confirmar a Sergio Romero como titular: “Decirte quien va a ser el arquero titular sería imprudente de mi parte”.

Sobre repetir apenas ocho de los 23 convocados de Brasil 2014, agregó: “No me imaginé un recambio, quería conocer a los jugadores y elegí características, no me fijé si habían ganado, si habían perdido, si estuvieron mucho tiempo, sino por mi estilo de juego para poder cumplirlo”.

Además, no esquivó la presión que los hinchas le imponen al equipo albiceleste de cara al próximo Mundial de Rusia 2018 y admitió, por primera vez, que sus dirigidos son “candidatos” para el título.

“Mi candidato es Argentina, como hincha lo que generan estos jugadores me hace pensar eso, porque se va a generar algo muy bueno. Nosotros estamos obligados a conmover a todo un país. Ojalá que lo podamos hacer de la forma que queremos”, remarcó.

Ver más | ambito.com