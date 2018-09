Investigarán al Intendente Osnaghi en Paso de la Patria

Paso de la Patria. Una edil presentó una denuncia contra el Intendente por presunto mal desempeño y conducta indebida.

Los miembros del Concejo Deliberante resolvieron iniciar el proceso con la conformación de la comisión investigadora.

El jefe comunal aseveró que está tranquilo porque no incumplió normativas y habló de un intento de desestabilización.

Por unanimidad, en el Concejo Deliberante de Paso de la Patria resolvieron iniciar juicio político al Intendente.

Conformaron una comisión investigadora para que ésta determine si incumplió o no con sus deberes, tal como planteó una edil en la denuncia en que se fundamenta el proceso.

El Jefe comunal Guillermo Osnaghi afirmó que está tranquilo, que no le molesta que lo investiguen, porque sostiene que no cometió ningún delito. No obstante, consideró que se trata de un intento de desestabilización.

La semana pasada, durante la sesión ordinaria ya fue aprobado un pedido de investigación sobre una serie de medidas que había adoptado el Ejecutivo Municipal.

Esta propuesta fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales que, después de analizar el caso, se expedirá al respecto.

Como en aquella oportunidad pasaron a un cuarto intermedio en el recinto, este miércoles reanudaron la actividad legislativa en la que luego de leer un despacho, la dieron por finalizada. Pero inmediatamente después comenzaron la nueva sesión ordinaria prevista para la jornada y allí fue puesta a consideración una denuncia de la concejal Alejandra Jadur contra el intendente.

Al respecto, planteó el inicio de un juicio político por considerar que el titular del Ejecutivo incurrió en mal desempeño de sus funciones y conducta indebida cuando compró un vehículo, alquiló un local y también al permitir peligrosamente la carga de combustible de los rodados comunales en el predio de la Municipalidad que está próxima a un edificio escolar.

Según se informó, los ediles consideraron válido el requerimiento de su par y resolvieron iniciar el juicio político. Para lo cual conformaron una comisión investigadora integrada por cinco de los siete concejales, quienes se reunirán el lunes venidero para comenzar a analizar el caso. Considerando en este punto que en un plazo de 15 días deberán expedirse para determinar si existen fundamentos para avanzar en el proceso, o si este debe ser desestimado.

Averiguaciones

Sobre la decisión del Concejo, Osnaghi manifestó: “Me parece bien que investiguen, no me molesta. Estoy tranquilo porque tengo la documentación que respalda todo lo que se hizo. No cometí ningún delito, por el contrario, desde que llegamos lo único que hicimos fue trabajar para pagar deudas y normalizar el funcionamiento de la Municipalidad”.

Seguidamente, se refirió a cada uno de los puntos de la denuncia que dio inicio al proceso. “Contamos con la norma referida a la compra de la camioneta para el Municipio. Debo reconocer que me llama la atención que la concejal Jadur, cuando Bordón (Armando) era intendente, no sólo no le cuestionó el alquiler de un vehículo y un camión regador que era supuestamente propiedad de su ex esposa, sino que además –como ella era su pareja en aquella oportunidad- viajó con él a Italia para ver al Papa y eso lo pagó la Municipalidad”, expuso.

Luego, continuó: “Cuestionan el alquiler de un local que estamos terminando de refaccionar para mudar allí varias áreas de la Municipalidad a fin de brindar un mejor servicio”. En este punto, comentó que en esas instalaciones funcionará el área Contable, Obras Públicas, la Dirección de Tránsito y el área destinada a la emisión de carnet como así también para el pago de impuestos.

Y sobre el expendio de combustible, indicó que “al comprar por cantidad nos ahorramos unos $20 mil por mes. Un monto que puede parecer bajo, pero creo que es importante que los concejales recuerden que cuando nosotros asumimos, el Municipio debía parte de los sueldos de octubre, el de noviembre y además, teníamos que abonar el aguinaldo”.

Asimismo, añadió que también tuvieron que pagar otras deudas de la gestión anterior, entre ellas, una de un leasing de $1 millón.

En este contexto, señaló: “En realidad creo que les molesta que esta gestión equilibró las cuentas y sigue avanzando. Parece un intento de desestabilización, porque dos de los ediles que aprobaron el inicio del enjuiciamiento fueron candidatos a intendentes en las últimas elecciones; ya que si están tan preocupados por el cumplimiento de las normas, los concejales deberían expedirse sobre los balances 2017. Está en comisión y todavía no emitieron un despacho. Creo que ellos también estarían incumpliendo con sus funciones”.

“La pregunta es por qué no lo aprueban o rechazan. Una opción es porque habría una diferencia de unos $7 millones que ingresaron, pero cuyo gasto no está justificado en las rendiciones”, dijo finalmente

Así, por un lado el Concejo ahora deberá analizar si existen fundamentos para avanzar con el proceso de juicio político o deberá ser desestimado. Y por el otro, el Jefe comunal asegura que está todo en regla.

