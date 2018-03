Ante organismos nacionales, el Intendente de Paso de la Patria realizó importantes gestiones.

El Intendente Guillermo Osnaghi realizó gestiones ante organismos nacionales y allí le informaron que, primero, deberá justificar la ejecución de obras para las cuales enviaron fondos a la anterior gestión.

Son varios los casos, pero el más complejo se refiere a la planta de tratamiento de residuos porque el reclamo ya fue girado al Juzgado de Bonadío.

Además de firmar un convenio para la implementación en Paso de la Patria del “Sistema Nacional de Licencia Única de Conducir”, el jefe comunal, Guillermo Osnaghi, realizó una serie de gestiones en Capital Federal con el objetivo de poder gestionar recursos que permitan concluir proyectos que se iniciaron en la localidad como así también iniciar otros nuevos.

El Intendente fue notificado de que, primero deberán regularizar rendiciones que la anterior gestión -según el caso- no realizó o no fueron aprobadas porque Nación consideró que no estaban acreditados los gastos.

Sobre esto, el Intendente comentó que “tenemos que buscar en el Municipio documentaciones que permitan determinar en qué se gastaron los $5.600.00 que enviaron de las arcas nacionales a las del Municipio para solventar un plan de tratamiento de residuos”.

El citado proyecto incluía la construcción de la planta, cerco perimetral del predio, equipamiento, dos camiones compactadores, dos acoplados, un grupo electrógeno, elementos de trabajo para el personal, entre otros.

De esta lista, sólo se habría edificado el galpón y se habría adquirido los equipos.

“Todo lo demás no fue adquirido. En el caso de que, por ejemplo, no les haya alcanzado la plata y tuvieron que utilizar la totalidad de los fondos en el galpón y en el equipamiento, la anterior gestión tendría que haber presentado una serie de documentaciones para acreditar los gastos realizados y explicando -con fundamentos, por supuesto- porque no pudieron solventar el resto de las obras y compras contempladas en el proyecto”, explicó Osnaghi.

Ante la ausencia de ese tipo de presentaciones, desde Nación iniciaron el reclamo para que el Municipio devuelva los fondos. “El caso ya está en el Juzgado Federal de Bonadío (Claudio)”, alertó el jefe comunal, quien agregó que “por eso, la semana venidera comenzaremos a buscar documentos en el Municipio para presentar las rendiciones y si no encontramos nada, vamos a realizar la correspondiente denuncia en la Justicia”.

“Ya sea presentando las rendiciones y la constancia de la presentación judicial, el Municipio podrá hacer su descargo. Una vez que hagamos eso podremos retomar las gestiones en búsqueda de financiación para poner en marcha la planta de tratamiento de residuos”, afirmó el titular del Ejecutivo de Paso de la Patria.

Es que para poner en marcha ese proyecto, el Municipio necesita recursos para realizar “un cerco perimetral de un predio de casi cuatro hectáreas, una balanza, una playa de hormigón para realizar la descarga, una mini cargadora y un tractor”, enumeró. Al mismo tiempo, aclaró que “nosotros no necesitaríamos los camiones. Por eso, creo que si regularizamos la situación heredada, se podría reformular el proyecto”.

Más deudas

Además del caso citado, Osnaghi señaló que también adeudan otras rendiciones. Una de ellas responde a fondos que envió el Ministerio de la Producción. “Debían presentar los balances a los tres meses de haberlos recibido, pero pasaron cuatro años y no mandaron nada”, precisó Osnaghi.

Similar situación se daría con recursos nacionales que arribaron a la Comuna para construir 10 casas. “Enviaron el 50% de los fondos, pero cuando vinieron a inspeccionar, no habrían encontrado ni una casa”, señaló el Intendente Osnaghi, quien agregó que “debemos regularizar esas y otras rendiciones, caso contrario, no podemos pedir apoyo a Nación para concluir esas obras o iniciar nuevas”.

