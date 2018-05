Se encuentra abierta la inscripción “IV° Curso de Aspirante a Cabo de la Escuela de Suboficiales”

A partir de hoy, 02 de Mayo y hasta el 24 de Mayo inclusive, se halla abierta la inscripción al IV Curso de Aspirante a Cabo de la Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, de dos años de duración. El mismo se dictará en la ciudad Capital en el predio del Ex Cuartel Santa Catalina y, en las Sedes de Formación de las Direcciones de las Unidades Regionales de I° a VII°. El curso está destinado para postulantes de ambos sexos y quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos.

La inscripción se deberá efectuar de 08 a 12 y de 16 a 18:30, de lunes a viernes en la escuela de Suboficiales de Corrientes Capital, Ex Regimiento Santa Catalina, Av. Maipú; Unidad Regional I° San Luis del Palmar, Dlio. Eugenio F. Ramírez entre San Martin y J.J. Arce; en la Unidad Regional II° de Goya, España 890; en la Unidad Regional III° de Curuzú Cuatiá, Berón de Astrada 490; en la Unidad Regional IV° de Paso de los Libres, Los Ciento Ocho 1004; en la Unidad Regional V° de Santo Tome, Av. San Martin N°816-Esquina Brasil; en la Unidad Regional VI° de Ituzaingó, Bernardino Valle esquina Libertador 1500; en la Unidad Regional VII° de Saladas, Leopoldo Lugones 1190.

En dichos lugares, se recepcionará la carpeta con todas las documentaciones solicitadas, como la cartilla de inscripción y declaración jurada, el sobre con la Historia Medica debidamente certificado por Escribano Publico Nacional. Se les asignara un número identificatorio, sin el cual no podrán continuar con las siguientes instancias evaluativas.

Las carpetas deberán ser presentadas con las documentaciones mencionadas, todas en el orden que se encuentran mencionadas con su correspondiente broche nepaco colocado. Las carpetas incompletas no serán recepcionadas, como así tampoco a aquellos postulantes que no cumplan con algunos de los requisitos de inscripción.

Requisitos que deben reunir los postulantes

Los aspirantes para inscribirse deben ser argentinos nativos o por opción, solteros sin hijo. No deben superar los 27 años de edad, en el año de incorporación para postulante masculino, y en el caso de las postulantes femeninas no pueden superar los 25 años de edad. Se debe tener aprobado el Nivel Secundario Completo, presentando título con el analítico original legalizado por la Dirección de Títulos de la Provincia de Corrientes y, con la correspondiente fotocopia certificada por un escribano Público.

Es necesario poseer aptitudes de moralidad y buenas costumbres, como también, buena salud y aptitud psico-física para realizar actividades de alto rendimiento. No se puede padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantes, no se puede presentar lesionado ni ser disminuido en su salud y capacidad física motriz, ni estar comprendido entre las causales de “no actitud medica”.

La estatura no debe ser menor de 1,65 mts. En los hombres y 1,60 mts. En las mujeres; poseer una relación normal de talla y peso con respecto al I.M.C. a determinar por el facultativo en el examen médico al que será sometido oportunamente.

Los postulantes no deben tener registrados antecedentes judiciales ni policiales desfavorables, no se puede estar imputado y/o procesado por delitos dolosos de competencia provincial o federal, al momento de su incorporación. Las postulantes femeninas no pueden encontrarse en estado de gravidez al momento del examen de admisión y/o ingreso.

Es indispensable no poseer tatuajes de cualquier índole u orificios o aros en cualquier parte del cuerpo, conforme al Art. 40 inc. F último párrafo de la Ley del Personal Policial; no se debe registrar antecedentes personales, presentando el correspondiente certificado de buena conducta expedido por la unidad policial; los interesados no deben ser beneficiario de ningún plan social, durante el desarrollo del curso.

Documentaciones a presentar (primer etapa de inscripción)

Se debe presentar una carpeta colgante de color marrón; una cartilla de inscripción y declaración jurada médica (certificadas pro escribano Público Nacional); dos fotos 4×4 de frente, fondo color celeste (una deberá estar pegada en la cartilla); el documento Nacional de Identidad, acompañado de tres fotocopias de ambos lados del mismo, debidamente autenticado por autoridad policial; el acta original de partida de Nacimiento (copia legalizada por el Registro de las personas) acompañado de dos (02) copias certificadas por la autoridad policial; el título Analítico original de estudios secundarios o polimodal completos (legalizado por Enseñanza media). En caso de que haya finalizado sus estudios de nivel secundario en el ciclo lectivo 2017, deberá presentar constancia de finalización de estudios secundarios expedida por el establecimiento donde realizó sus estudios, en el cual deberá constar que “o adeuda materias” y el mismo deberá estar certificado por la Dirección de Enseñanza Media.

Además, se debe presentar el certificado de conducta, expedido por la Policía de la Provincia de Corrientes; el certificado de vacuna B.C.G.; la fotocopias autenticadas de título Universitario o Terciario y/o Certificado que acredite conocimiento de Computación o Idioma (Inglés, Portugués; Guaraní), legalizadas pro Escribano Publico Nacional o autoridad que la expidió. (Requisito no excluyente). Y para quienes hayan estado incorporado a alguna Fuerza Armada o de Seguridad Nacional o Provincial, presentar original de NOTIFICACION DE BAJA, expedida por dicha Fuerza, Informe de Antecedentes Administrativos y foja de servicios donde conste fecha de alta y baja.

Para mayor información, dirigirse a los lugares o llamar a los teléfonos antes mencionados (según el domicilio del postulante), en el horario de 08 a 12 y de 16 a 18:30 horas, de lunes a viernes.

Fuente | Información Pública.