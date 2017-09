Inauguración del Servicio de Diálisis en Santo Tomé

A través de una articulación interinstitucional público-privada, se concretó la instalación del servicio de Nefrología en el hospital San Juan Bautista de Santo Tomé.

Las entidades que participaron para tan importante medida fueron el Instituto de Cardiología, Fundación Cardiológica Corrientes, El I.O.S.COR. y el Gobierno Provincial a través del ministerio de Salud Pública.

Cada entidad cumplió un rol fundamental en la articulación de este tipo de prestación, que fue considerada por el director del centro asistencial Alfredo Alegre como el acontecimiento social más importante de los últimos tiempos para la zona.

El servicio estará a disposición de toda la comunidad, tanto aquellos que tienen cobertura de obra social como los que no.

El gobernador Ricardo Colombi acompañado por el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, el de Coordinación y Planificación Eduardo Vischi, el diputado nacional Gustavo Valdés, el presidente de la Fundación Cardiológica Corrientes Roberto Demonte, el Tesorero de la entidad Juan Alberto Romero Brisco, el director del Instituto de Cardiología, Julio Vallejos.

Esto concreta tras un trabajo articulado entre el I.O.S.COR. Instituto de Obra Social de Corrientes que financió los 10 millones 500 mil pesos del costo de instalación del servicio, del Instituto de Cardiología que ya gerencia y monitorea el Servicio de Tomografía Computada de este hospital, entidad esta que actúo en la selección y capacitación del personal y supervisó la adquisición del equipamiento, la Fundación Cardiológica que brindó el asesoramiento para el sistema de administración y de control del servicio, y el ministerio de Salud Pública que incorporó esta prestación dentro del marco del Plan Director de la Salud de la Provincia, que significó concretar aportes de diferentes tipos para el desarrollo del proyecto, sobre todo en lo consistente a equipos complementarios.

Se destacó en la ocasión que el aporte del IOS.COR. esta obra social recuperará en prestaciones a sus afiliados, poniéndose de relieve también que el servicio estará al alcance de toda la comunidad, los que tienen cobertura social abonarán la misma con lo que los habilite el sistema y lo que no tendrán cubierta la prestación por el ministerio de Salud Pública.

El acto

El acto se inició en el acceso al servicio, con el corte de cintas encabezado por el gobernador Ricardo Colombi, seguidamente el párroco Héctor Aguirre concretó una invocación religiosa y la bendición de las nuevas instalaciones.

Director Alfredo Alegre

El primero en hacer uso de la palabra fue el director del hospital, Alfredo Alegre, quién a todos los que lo acompañan en esta oportunidad y destacó: “esto es un acontecimiento, para el hospital, para la comunidad, sin precedentes, es un acontecimiento desde el punto de vista sanitario y social extraordinario. Creo que desde el punto de vista social es el más importante de los últimos tiempos en la zona. Y porque digo de impacto social, porque solo aquellos que se necesitan el tratamiento de diálisis, y que tenían que viajar más de 300 kilómetros para hacerlo y sus familiares, saben de que se trata, ahora lo podrán hacer acá, cerca de sus hogares”.

En tanto en dirección de brindar más detalles del servicio expresó: “en realidad, lo que inauguramos es un servicio más amplio, es el de Nefrología, que incluye el tratamiento de diálisis, aquí se van a poder hacer todos los estudios complementarios y de controles posteriores, sin dudas es un avance extraordinario. Por otra parte, quiero destacar el aporte conjunto de entidades públicas y privadas, y el prestigio del Instituto de Cardiología que se aporta aquí en este proyecto, con los más altos estándares de calidad. Y quiero poner de relieve, que no nos quedamos con este logro, estamos terminando las instalaciones para que en dos semanas esté funcionando el nuevo equipo de Resonancia Magnética Nuclear, con lo que vamos a tener uno de los mejores centros de Diagnósticos por Imágenes de la Provincia, que solo necesitará complementarse con un mamógrafo muy pronto a incorporar”.

Director del Instituto de Cardiología

En la ocasión también hizo uso de la palabra el Director del Instituto de Cardiología, quién entre otros conceptos destacó: “estamos incorporando un servicio de altísima calidad, hemos trabajado en coordinación con otras instituciones y puesto a disposición del proyecto lo mejor de nuestra entidad, y esto no es ser presumidos, sino queremos que en cada rincón de la provincia, los correntinos puedan acceder a la alta calidad que caracteriza el Instituto de Cardiología, ahora con este proyecto, antes gerenciamos la incorporación del servicio de Tomografía, y para la oportunidad hemos estado trabajando en el proceso de selección de personal y entendemos que hemos logrado incorporar a los más calificados, para que puedan brindar a esta comunidad el mejor servicio posible, nuestro objetivo es que cuando los habitantes ingresan a este servicio, sientan lo mismo que cuando ingresan al Cardiológico”.

Roberto Demonte

Al hacer uso de la palabra el vicepresidente del Banco de Corrientes y titular de la Fundación Cardiológica Corrientes, expresó: “es un orgullo para nosotros participar de este proyecto, junto a los directivos del Instituto de Obra Social Corrientes, a los de Salud Pública, del Gobierno, la obra social puso los 10 millones 500 mil que requería el proyecto, luego cada uno cumplimos con otros aspectos del proyecto, un proyecto de altísima calidad, de un nivel de equipamiento técnico y profesional de lo mejor. La obra social va a recuperar su aporte en prestaciones para sus afiliados. Sin dudas que hemos dado una muestra más de lo exitoso que resulta la articulación pública-privada para este tipo de emprendimientos. Y quiero destacar que ha sido un placer trabajar con todas estar organizaciones, y sobre todo con el Gobernador que ha tenido esta gran visión de fortalecer la Salud Pública, involucrando lo mejor cada institución, quién no demora para este tipo de acciones, cuando se le presenta el proyecto verifica el costo y el impacto en la comunidad y da el aprobado y no siempre está atento a la conclusión del mismo”.

Ministro Cardozo

A su turno el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo expresó: “Es una gran satisfacción para mí y mi equipo poder inaugurar este servicio, como se ha dicho aquí con los estándares de más alto nivel de calidad, con la participación de una institución modelo y de la más prestigiosa de la Provincia y la Región como es el Instituto de Cardiología de Corrientes, y sobre todo poder brindar a los pacientes de esta patología una solución muy cerca de sus hogares para el tratamiento, sin dudas para ellos y sus familias esto es extraordinario. Yo quiero destacar que esto no es algo circunstancial, sino forma parte del Plan Director de la Salud Pública, en la Provincia, que tiene la orientación de mejorar y recuperar la infraestructura edilicia, reequipar todos los centros de salud, y dotarlos de todos los servicios y con la más alta calidad, a la vez de incorporar a los centros de salud, los avances tecnológicos que se generan en el equipamiento médico, de ahí la incorporación de tomógrafos, resonadores, ecógrafos etc. Este es el tercer servicio de este tipo que incorporamos en el interior. Así que estamos muy conformes de ir avanzando es este proyecto”.

Para luego agregar a manera de cierre: “este hospital tuvo algunos inconvenientes, pero trabajando entre todos unidos, hemos superado la etapa compleja, y ahora con esta nueva conducción, que trabaja de manera ordenada, se está en una era de despegue al punto que son sus recursos el hospital ha encarado importantes obras”.

Gobernador Colombi

Al cerrar la lista de oradores el mandatario provincial: manifestó: “Es una gran alegría y satisfacción poder estar en esta inauguración, en la que una vez más se demuestra las posibilidades que se generan a partir de las acciones conjuntas entre el sector público y el privado. Ya los aspectos técnicos se han dado a conocer en detalle, yo me voy a ocupar de lo político, es muy importante tener en cuenta lo que manifestó el ministro de Salud, esto no es algo aislado, algo que se hizo por hacer, esto forma parte de nuestro proyecto de Salud de toda la Provincia, a través del cual hemos generado obras y mejoras en todos los establecimientos sanitarios, en este caso como en otros, hemos hecho llegar al interior la impronta y el prestigio del Instituto de Cardiología, entidad de prestigio internacional, y que ha hecho un gran aporte para que toda esta zona pueda contar con un servicio de enorme calidad, como el que estamos inaugurando. Y muy pronto estamos por dar otro pase con la incorporación de un resonador magnético nuclear, con todo lo que ello significa para el área de diagnóstico por imagen. Y aquí muy cerca en Curuzú, con mayoría de inversión privada, unos diez millones de dólares y un aporte del Estado, se está generando el Centro Oncológico de Corrientes, y todo ello no es casual, porque vamos generando acciones en la costa del Uruguay, en la zona centro, en la Capital y la Costa del Paraná, parar cubrir la demanda creciente, que hoy el sector público cubre en un 75 por ciento. Y donde podemos articulamos con los privados, y así, se puede decir que estamos poniendo a la Salud Pública en el mejor nivel de los últimos tiempos, con una inversión que supera los mil millones por año, aparte de unos doscientos millones que se aportan, para que el Instituto de Cardiología mantenga el más alto nivel de prestación de la región. Y lo más importante, todo ello está a disposición de todos los correntinos. Aquí mismo en pocos días habrá un resonador”.

Agregando:” todo lo que expresé nos da una idea del trabajo que venimos desarrollando, y sin embargo hay entrometidos que, vienen y donan una cajita y una aspirina, y en sus provincias, no pueden hacer funcionar sus centros de salud, tienen tomada la casa de gobierno por los reclamos y quieren venir a darnos a nosotros clases de cómo hacer funcionar la salud. Esto hay que tener en cuenta, acá tenemos hechos concretos y reales, hace unos meses vinimos y dijimos que íbamos a generar este servicio y hoy lo inauguramos, ese es nuestro respaldo, el cumplimiento de la palabra, lo demás es todo promesa y algunas que ni siquiera saben cómo concretarlas”.

