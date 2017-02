Hugo Porta: “Los deportistas tenemos una importante deuda con la sociedad”

“Siempre interesante escuchar a estos grandes dar sus opiniones y cómo cambia el pensamiento de cada uno de acuerdo a su historial como deportista, porque no es la misma mirada la de alguien que integró un equipo que la de quienes se destacaron en deportes individuales. Muchos de ellos son empresas en sí mismas.

A Michael Jordan decidimos decirle que se retirara de la organización porque no nos podía brindar ni un minuto de su tiempo durante el año. Ahí hubo grandes discusiones. En una de ellas, Nadia Comaneci defendió la permanencia de Jordan por la importancia de tener semejante figura y que había que ser más contemplativo con sus ausencias. Y Michael Johnson se le plantó. ‘Yo soy Michael Johnson y acá estoy’.

Hugo Porta habla de sus “pares” con la naturalidad de quien enumera a sus amigos del barrio. El ex rugbier, uno de los mejores apertura de todos los tiempos, se sienta en la mesa de debate y decisión de la Fundación Laureus como un miembro más del jurado que elige, desde 2000, a los mejores exponentes del deporte mundial. Es el único argentino con acceso directo a la mesa chica de la organización que nació por iniciativa de Nelson Mandela. Por eso Porta no es uno más, porque Madiba sentía una profunda admiración por él. Por el paso de los premiados, el Laureus es tomado como el equivalente del Nobel en la ciencia. Y por el glamour, se lo compara con el Oscar en el cine.

Este año la cita es en Montecarlo, donde el ex Puma palpita la 17ª edición de un premio que apela a la pompa monegasca para difundir el verdadero sentido que tiene detrás, el social, el del trabajo de contención en sitios y estratos postergados. En Argentina y otros varios países. “El premio va ganando jerarquía, Laureus tiene 17 años, los deportistas le dan mucho valor a que seamos otros deportistas los que juzguemos a quienes son los representantes de la excelencia a nivel mundial. Pero la fiesta es una plataforma de comunicación importante, se difunde en el mundo y permite darle visibilidad a los trabajos silenciosos que se hacen con la fundación”, refrenda Porta.

-¿Hay conciencia entre los deportistas de la importancia social que tienen?

-A nivel global es este legado que nos dijo Mandela en la primera reunión de Laureus, en Mónaco, cuando nos habló de que “el deporte tiene el poder de cambiar el mundo”. Los deportistas tenemos que asumir la responsabilidad porque llegamos a los jóvenes con lenguaje directo, con gestos, con acciones, con triunfos. Hay que usar el deporte en esa dirección, difundir valores en cada proyecto del mundo.

-¿Y en qué trabaja Laureus en ese sentido?

-Se atacan distintas problemáticas. las drogas, la violencia de género, el seguimiento de los chicos en su educación. Laureus tiene siete organizaciones locales, en Sudáfrica, España, Francia, Suiza, Alemania, Italia, Argentina. En nuestro país tenemos una historia de 11 años. Nos mueve siempre tratar de llegar a la excelencia. No se trata sólo de tirarle la pelota a un chico mal comido. Se los compromete con el deporte y se los trata como deportistas.

-¿Vos qué buscás en Laureus?

-Algo fundamental, y aunque suene a frase hecha, es poder devolver todo lo que el deporte le dio a uno. Uno tiene la satisfacción de poder brindar una oportunidad. El bien se hace haciéndolo, no es necesario difundir lo que uno está haciendo. Pese a que con el tiempo nuestra fundación va teniendo una historia, una manera de trabajar que es valorada por la gente. Y nos ayudan. Tenemos la suerte de organizar en Inglaterra un torneo de polo todos los años donde los mejores jugadores del mundo nos ayudan en forma voluntaria, recaudamos dinero suficiente para autogestionarnos. O mismo contar con la presencia de embajadores como Sebastián Battaglia o Alejandra García, caras reconocibles para los pibes porque son parte de la historia reciente del deporte, no como yo, je.

-¿Tienen el apoyo esperado del mundo del deporte?

-Los deportistas estamos con una deuda importante con la sociedad. Si hubiésemos demostrado la importancia del deporte como parte de una cultura, hoy en la Argentina tendríamos un Ministerio de Deporte y no una Secretaría. Debemos asumir esa responsabilidad, contarle a la gente lo importante que es el deporte en la salud, en la educación. No es una pelea, pero lo digo. Acá parece que a los deportistas siempre les falta apoyo, se dice que son víctimas, cuando en realidad el deporte no debe ser comparado con un trabajo; somos privilegiados de disfrutar y tener reconocimiento haciendo lo que amamos. No tengo dudas que si todos los deportistas nos ponemos de acuerdo en hacer un aporte, los que están en actividad y los que ya nos alejamos, será la forma de empezar a crecer. No sólo desde la queja.

-¿Ves posible la creación de un Ministerio?

-Sí, y me encantaría que Argentina tenga un Ministerio de Juventud y Deporte. Le daría la jerarquía que merece.

-¿Sentís que es errónea la política deportiva de elite en Argentina?

-Sé que hay apoyo importante, me lo cuentan algunos deportistas con los que estoy en contacto, pero no estoy muy involucrado en ello.-Hubo atletas en el último tiempo que pisaron fuerte en sus deportes, como la Generación Dorada traccionó para cambiar la conducción en el básquetbol. ¿Se necesita más de eso?

-No me parece porque eso fue una reacción frente a un escenario irregular. Sería un error tomarlo como algo natural, habitual. Hay etapas en el deporte y cada etapa está bien diferenciada. El jugador tiene que dedicarse a jugar, a recuperarse de las lesiones, a tratar de mejorar dia a dia. Lo mismo tiene que pasar con la dirigencia. Yo no mezclaría las cosas. tal vez seria virtud de los dirigentes y mejorar. Les apunto más a los deportistas ya retirados que permanecen en la memoria colectiva, que mantienen vigencia. Ellos deben comprometerse. Laureus tiene varios proyectos en Brasil y muchos de ellos son liderados por ex futbolistas, entre ellos Jorginho y Raí, que tienen un enorme compromiso con la sociedad. Y nombro a ellos dos porque han vuelto con Laureus a las favelas en las que se criaron para ayudar a su comunidad. Me gustaría ver mucho más de eso acá.

La Fundación Laureus tiene hoy como presidente del jurado al neocelandés Sean Fitzpatrick, con quien Porta puede hablar en el mismo idioma, el del rugby, el argentino como ex apertura de Los Pumas y el oceánico como ex hooker de los All Blacks. Fitzpatrick reemplazó a Edwin Moses, un gigante del atletismo de la década del 80, durante años invicto en los 400 metros con vallas. Y sin hacer juicios de valor, porque si de algo sabe Porta es de diplomacia, cierra la charla con otra anécdota de esas charlas espontáneas que suele tener con sus pares del barrio. “Fitzpatrick tiene una mirada muy distinta a la de Moses, porque viene de un deporte colectivo, y más porque viene del rugby. Moses es un monstruo. Una vez le pregunté si en esos nueve años en los que nunca perdió una carrera si no hubo un solo día en el que se sintió mal y temió por ser derrotado. Me miró fijo y me respondió: “Sucede que yo era tan bueno que aun estando enfermo, ganaba”.

