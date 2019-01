Junto al gobernador Valdés, el titular de Medios Públicos ratificó el apoyo nacional en la visibilidad del Chamamé.

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi vino este martes a Corrientes para apoyar la 29° Fiesta Nacional del Chamamé. En este marco, el gobernador Gustavo Valdés lo recibió en Casa de Gobierno, donde brindaron una conferencia de prensa.

El funcionario nacional ratificó el apoyo en la visibilidad del Chamamé, destacando el impacto que tuvo este género musical en los líderes mundiales durante la Gala del G20 en el Teatro Colón y anunciando un mayor protagonismo en Radio Nacional y la TV Pública y la asociación del Teatro Vera con el CCK. Mientras que el mandatario correntino agradeció este acompañamiento y sostuvo que “el Chamamé no se rinde”, asegurando que insistirán ante la UNESCO para obtener la declaración de “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

En el Salón Verde de Casa de Gobierno el gobernador de la provincia Gustavo Valdés junto con el Secretario del Sistema Federal de Medios y el Presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero brindaron una conferencia de prensa con respecto a las bondades y riquezas del Chamamé y la posibilidad de insistir frente a la UNESCO para lograr que este ritmo pueda ser reconocido como “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

“Estamos recibiendo nuevamente con los brazos abiertos a Hernán Lombardi”, comenzó diciendo Valdés en la conferencia de prensa. El Gobernador calificó luego al funcionario nacional como “un amigo de los correntinos”, al recordar gestiones conjuntas en la difusión del Chamamé, asegurando que el mismo “está en la correntinidad y la correntinidad está en la Argentina y todo el mundo”, porque “el Chamamé se va expandiendo día a día”.

En este marco, el mandatario correntino reconoció a Lombardi como el “principal impulsor” para que el Chamamé ocupe un espacio importante en la TV Pública. “Hoy tenemos un horario central para poder mostrar nuestra Fiesta, donde se transmite lo que somos”, destacó.

“Un tropezón no es caída, tenemos que seguir gestionando”, afirmó luego Valdés en referencia a la declaración de “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad” por parte de la UNESCO, que no pudo ser hasta el momento. Al respecto, el Gobernador aseguró que “el Chamamé y el correntino no se rinde, vamos seguir insistiendo”.

No obstante, dijo que “estamos muy contentos de lograr esto que hacemos”, mencionando altos rating de la televisación de la Fiesta Nacional del Chamamé. “Somos agradecidos y queremos transmitir públicamente el apoyo del Gobierno nacional a nuestra música, nuestra cultura”, expresó Valdés, reiterando el reconocimiento a Lombardi por ello, llamándolo “padrino de este ritmo nuestro”.

Al momento de su participación el Secretario del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi se refirió a la promesa que le hizo al gobernador Valdés al decir que “nos habíamos comprometido en el lanzamiento del CCK de estar juntos siempre presente con el Chamamé” destacando el gran éxito de la transmisión de la TV Pública “con un récord de rating impresionante a las 1 de la mañana, estaba el Chamamé metido por todos lados es un éxito total”.

El funcionario nacional reveló que “en junio con el tema de la planificación de la Gala en el Teatro Colón por el G20 un papelito que el presidente Macri me escribió en el que había dibujado el mapa de cada región del país y tenía subrayado Chamamé y Carnavalito y estaba en su cabeza de entrada y ahí convocamos a Gabriel Romero”. Además, resaltó la ovación cuando dijo “invito a ver a todos de nuevo el espectáculo porque la ovación surge en el Teatro Colón cuando arranca el Chamamé” y la “alegría del Chamamé fue tan contagioso que encontró una dinámica de lo que creo que es la Argentina, la cultura Nacional”.

Asimismo, destacó el aporte de la cultura en la TV Pública cuando dijo que “ya hemos grabado 4 programas nuevos especiales en el CCK para Argentina y para el mundo” con respecto a esto “ya se grabó la parte musical y estamos tratando de grabar la parte cultural y van a salir en abril y también en el programa Nacional Folclórica habrá 2 programas de Chamamé por semana y es parte de este crecimiento que es la persistencia”.

En referencia a la UNESCO a la no declaración todavía al Chamamé como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el secretario del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos manifestó que “nos siguen corriendo la barrera, va a salir pero es una barrera de obstáculos pero la declaración de Patrimonio es una cosa que está ahí, viva, vigente y trabajando” que cada vez “se pone más complicada pero nos brindan una felicitación a la presentación que es largamente elogiosa pero todavía nos falta que salga y que van a ser 2 años más”.

Por último, Lombardi por pedido e iniciativa del gobernador Valdés remarcó que “vamos a poner directamente la designación del Teatro Vera como Casa Social al Centro Cultural Kirchner y esto permitirá que este año al menos 6 espectáculos y 2 muestras que programamos en el mencionado vengan a Corrientes y a su vez seguir fortaleciendo la presencia de artistas correntinos en el CCK” y recalcó que “el Teatro Vera va a ser la primer Casa Social que tiene el CCK en Argentina”.

El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero dio la bienvenida al secretario del Sistema Federal de Medios y mostró su satisfacción al decir que “para nosotros es un compañero de ruta que nos permitió poder presentar diferentes acciones en el Centro Cultural Kirchner, la presencia del Chamamé en G20 fue muy importante” y el trabajo que estamos realizando junto con Nación del Teatro Vera como espacio asociado al CCK”.

Cabe destacar que media hora antes el gobernador Valdés recibió junto con el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero y el senador provincial, Sergio Flinta a Hernán Lombardi en su despacho para charlar sobre algunos aspectos de lo que se está viviendo en Corrientes con el Chamamé y el apoyo del gobierno Nacional a nuestra fiesta.

Estuvieron presentes participando de la conferencia junto al gobernador los ministros; de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; de la Secretaría General de Gobernación, Juan Carlos Álvarez; de Educación, Susana Benítez; de Turismo, Cristian Piris; de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; de Obras y Servicios Públicos, Bernardo Rodríguez, el senador Sergio Flinta y otros funcionarios provinciales.

Fuente | Información Pública