Gustavo Valdés sobre inversión para construcción de viviendas

Gustavo Valdés: “Vamos a triplicar la inversión para la construcción de viviendas en Corrientes”

Gustavo Valdés. El candidato a gobernador de ECO + Cambiemos puso de relieve el déficit habitacional y las medidas que se comenzaron a tomar junto con el Gobierno nacional, que se profundizarán en caso de ser elegido el 8 de octubre.

El candidato a gobernador de Encuentro por Corrientes ECO + Cambiemos, Gustavo Valdés, estuvo ayer en Bella Vista, donde expresó que impulsará que cada correntino tenga su vivienda propia a partir de la gestión de los fondos necesarios con la Nación, que permitan paliar el déficit que se profundizó durante los 10 años que el kirchnerismo manejó a gusto y paladar los planes de construcción de casas.

Asimismo, recordó que los diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV) que hoy respaldan al senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola, para entronizarlo como gobernador, son los mismos que votaban en contra de los intereses de Corrientes sabiendo que kirchnerismo marginaba a la provincia, enviándole un 15% de lo que le daba a Chaco en materia de casas sociales.

“El tema viviendas es el más doloroso que me ha tocado vivir en mi historia política. Lo viví en el Congreso de la Nación, cuando se asignaban el presupuesto para las provincias. En primera persona aprecié cómo enviaban a Chaco fondos para 10.000 viviendas, cuando a Corrientes solo le mandaban 1.500. El déficit habitacional de la provincia es actualmente de casi de 50.000 casas y, para nosotros, representa una prioridad”, dijo Valdés para graficar cómo desde el kirchnerismo local se atentó contra los correntinos.

“Me dolía porque, para mí, Chaco no es más que Corrientes. Sin embargo, se hacía una diferencia que no correspondía. Lo que más me indignaba era que algunos diputados nacionales por Corrientes votaron a favor de ese presupuesto que marginaba a nuestra provincia”, profundizó el actual legislador nacional.

En este sentido, Valdés dejó en claro que la historia de la marginación y discriminación pertenece al pasado y que ECO + Cambiamos plantea una mirada hacia el futuro, tendiente a paliar los problemas estructurales generados por los agoreros del kirchnerismo local, a partir de la recuperación de las relaciones con la administración nacional.

“El compromiso que hacemos con los correntinos desde ECO + Cambiemos, es que vamos a triplicar la inversión y la cantidad de viviendas para la provincia, gestionando los fondos necesarios que deben destinarse a casas sociales para que cada correntino, pueda tener su hogar”, expresó.

El mensaje busca dejar en claro que el frente oficialista tiene anclaje en que, una vez que se sienten las bases necesarias para comenzar a vivir en un país con la seriedad y seguridad institucional que se necesita, la provincia tendrá un crecimiento acelerado y la calidad de vida de los correntinos mejorará. “Nosotros estamos mirando la provincia 20 años adelante. El nuestro en un proyecto a largo plazo, porque es cuando vamos a ver el potencial de esas inversiones que se están haciendo hoy en la provincia con el Gobierno nacional. Quizá no traigan rédito electoral, porque no son visibles, pero sí son fundamentales para que la provincia esté integrada al país que se viene. Es válido recordar que por primera vez estamos yendo a una elección a gobernador sin crisis para la provincia, no se debe nada”.

Por otro lado, destacó las fortalezas que tiene el Gobierno provincial respecto del frente contrincante que le disputa el poder. Básicamente, los K representan hoy un conjunto de personas amontonadas y desarticuladas, con un proyecto agotado, el cual no pudo solucionar cuestiones fundamentales para los correntinos por mezquindades políticas, que dejaron al descubierto que, a pesar de gozar de fondos a discreción para las Municipalidades afines al régimen, no supieron darles a los correntinos mejores condiciones de vida. Valdés destacó la experiencia de gobierno, conocer la necesidad de los correntinos y aplicar las medidas necesarias junto con la gestión de Mauricio Macri para sostener el desarrollo y el crecimiento que se ha dado a pesar de los obstáculos que le han puesto desde la gestión K, por pedido de Camau Espínola.

“Nos tienen que votar porque tenemos un equipo de trabajo con experiencia y sabemos lo que tenemos que hacer. A nosotros nos tocó asumir una provincia con serios problemas financieros, con los empleados sin cobrar el sueldo, con retrasos, endeudados por cinco presupuestos. Teníamos una provincia complicada, no se podían hacer inversiones. Sin embargo, salimos adelante, trabajando seriamente, paso a paso, para llegar a este punto donde no se debe nada. Tenemos presión fiscal muy baja, quizá la más baja del país”, aseguró.

