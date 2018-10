El intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi habló de la situación política de su comuna. “Cada paso que doy le tengo que pedir permiso al Concejo Deliberante”, dijo el intendente de Paso de la Patria.

El proceso de mediación en el conflicto de poderes de Paso de la Patria continuará este martes, luego de la primera reunión realizada el viernes en la localidad, cuando se decidió pasar a un cuarto intermedio.

El STJ accedió a la audiencia de conciliación a raíz del conflicto de poderes planteado por el jefe comunal, ante el incremento del 4% al 8% del presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante.

Este domingo, el jefe comunal estuvo en el programa de televisión Equipo de Noticias y mencionó que lo investigan por la compra de una camioneta por 165 mil pesos, durante el receso del Concejo Deliberante, el alquiler de un local para anexo del municipio y el abastecimiento de combustible en el playón municipal.

Mencionó que hay cosas críticas que no se investigan, “no se llevaban balances en la gestión de Bordón, 2015-2016. En el 2017, el balance tiene un faltante superior a 7 millones de pesos. Hacemos las investigaciones y esperamos que el Concejo trate el balance de ese año para poder actuar”, indicó.

En cuanto a las cloacas y la planta clasificadora de residuos, el jefe comunal comentó que no fue aprobada la rendición de cuentas de fondos de nación, “eso genera un perjuicio al municipio porque no se puede generar nuevos subsidios”.

Paso de la Patria cuenta con siete concejales, la totalidad están en contra, “se manifestó un conflicto de poderes porque el Concejo Deliberante duplicó el presupuesto, yo veté la ordenanza, el Concejo lo volvió a aprobar y denuncié al Superior Tribunal y como paralelo va el juicio político”, indicó.

Además, señaló que cada compra que el municipio realiza, el Concejo Deliberante pide informes, “cada paso que doy le tengo que pedir permiso”, subrayó el jefe comunal.

“El Concejo Deliberante no es un estorbo, tiene su función, pero debemos trabajar en equipo. Hay diferencias de criterios de trabajo. Me cuestionan que tengo poca cintura política, puede ser cierto, me manejo técnicamente”, afirmó.

