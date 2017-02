El Gobierno plancha la candidatura de Tarragó Ros para calmar a Colombi.

El gobernador se bajó furioso de la visita a Brasil porque Macri empujó al músico a lanzarse.

El Gobierno nacional puso en el freezer la candidatura a gobernador de Corrientes del folclorista Antonio Tarragó Ros para evitar que se agrave el conflicto con el actual mandatario de esa provincia, el radical Ricardo Colombi, que manifestó su enojo bajándose de la visita de Estado a Brasil de este martes, a la que lo había invitado el presidente.

“Problemas de agenda”, comunicó Colombi a la Casa Rosada, sin molestarse en buscar alguna excusa que disimule su enojo. El correntino sigue barajando nombres de posibles sucesores pero con una idea clara: no será alguien del PRO.

Según supo LPO, Colombi se retiró algo molesto de la reunión que Mauricio Macri encabezó con la cúpula del radicalismo. Allí, el Presidente les dijo a los gobernadores de Cambiemos que en sus provincias ellos tendrían la potestad para armar las listas, sin tener que competir en las PASO. Pero en Corrientes este año se elige gobernador y la pelea es más compleja que en los otros distritos.

De hecho, el fastidio de Colombi tuvo que ver con que a pesar de los dichos de Macri en la reunión, el propio Presidente fue quien le pidió a Tarragó Ros que se lance a la pelea por la gobernación y le dio vía libre para que empiece a caminar la provincia. Lo hizo tras una reunión entre Macri en la que se habría entusiasmado con volver a llevar como candidato del PRO a un famoso. Incluso, aparecieron algunos afiches del músico.

“Macri fue al camarín del Teatro Colón a proponerme que sea candidato a gobernador de Corrientes”, contó semanas atrás Tarragó Ros, que hasta se animó a postular como su vice a la que hasta ahora es la única candidata del PRO en Corrientes. “Mi compañera de fórmula tiene que ser Ingrid Jetter, a los compañeros siempre les digo que la presencia de la mujer es muy importante”, indicó. Jetter es gerenta regional de Vialidad Nacional y se lanzó hace algunos meses para la gobernación.

Pero advertidos del enojo de Colombi, en el Gobierno nacional habrían decidido planchar la candidatura del folclorista. La decisión se habría tomado después de una sugerencia del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el más político del Gabinete. La semana pasada, Colombi recibió con abrazos a Frigerio en la localidad de Mercedes. Algunas voces indican que directamente desde la Rosada le pidieron al músico que se baje.

Más allá del intento de posicionar a Tarragó, lo real es que el PRO parece lejos de poder imponerle un candidato a Colombi, que le daría el segundo lugar de la lista al partido de Macri. El gobernador tiene decidido que el candidato sea un radical y Macri ya lo habría aceptado. “Con el presidente de la República coincidimos en que tiene que ser un hombre radical el candidato. No hay espacio para un partidario de PRO, pero con los referentes de PRO se puede hablar”, declaró el titular del partido a nivel provincial, Sergio Flinta.

La idea de un sector del macrismo es que ese segundo lugar sea para Jetter, pero al parecer Colombi no quiere saber nada con la funcionaria y pide otros nombres. El gobernador tiene otro problema: conformar al PRO con el segundo lugar podría traerle problemas con otros aliados provinciales. De hecho, el actual vice es el peronista Gustavo Canteros que no está dentro de Cambiemos.

Colombi baraja varios nombres para sucederlo. El diputado nacional Gustavo Valdés, el mencionado Flinta (el más cercano al gobernador), el ministro de Coordinación Eduardo “Peteco” Vischi, y el secretario general de la Gobernación, Carlos “Mono” Vignolo siguen en carrera, aunque ninguno tiene números fuertes como para ser candidato natural.

Para peor, el propio Colombi no se decide en qué parte de la lista se presentará y tampoco termina de definir el cronograma electoral. Desde su entorno aseguran que será candidato a senador provincial y no a intendente de su ciudad, Mercedes, como se especulaba. La idea del radical es desdoblar la elección legislativa local de la de gobernador, lo que complicaría al que sea su elegido para encabezar la lista de Cambiemos porque no tendría arrastre de votos, si es que apuesta a ser senador provincial.

En la oposición creen que lo hace porque sabe que tiene complicada la elección a gobernador, sea quien sea el candidato. Pero no se descuidan y sospechan que Colombi podría apelar a una jugada al límite y poner la elección de gobernador el mismo día de la de diputados nacionales. Si es así, el gobernador encabezaría la lista y apostaría a nacionalizar la disputa.

