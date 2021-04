Gobierno estudia el DNU restrictivo y sale a buscar vacunas

Las autoridades provinciales ponen la lupa en el decreto de necesidad y urgencia que restringe actividades desde hoy. “Algunas medidas generales pueden ser útiles, no hay que descartarlas”, dijeron. Confirmaron además que saldrán al mercador a buscar inmunizaciones.

Desde hoy rigen las medidas restrictivas que impuso el Gobierno nacional para los municipios en riesgo por la segunda ola de contagios de covid-19. En Corrientes, las autoridades estudian el decreto de necesidad y urgencia publicado ayer, pero no impondrán restricciones diferentes a las que aplicó hasta ahora.

El Gobierno provincial espera más vacunas anticovid y ayer alertó que el stock disponible solo alcanzará hasta el miércoles.

En ese sentido, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, confirmó que las provincias pueden negociar la compra de vacunas con otros países.

Por eso el gobernador Gustavo Valdés dijo que “en principio teníamos entendido que no se podía, no solo por la imposibilidad de generar vacunas sino por la imposibilidad de generar dólares al exterior. Con los gobernadores del Norte Grande nos estamos organizando para ver esa posibilidad”.

Corrientes anunció antes de la llegada de la primera tanda de vacunas al país, que buscaba adquirir 100.000 dosis, pero se las conseguiría recién en junio. Ahora buscarán gestionar en conjunto con las diez provincias que integran el Norte Grande.

Cafiero sorprendió ayer al referirse a la posibilidad de que las provincias y los privados puedan adquirir vacunas contra el coronavirus.

“Tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas por su cuenta y lo mismo que los privados”, dijo textualmente a TN.

“Eso no está prohibido en la Argentina. En la ley de vacunas está muy claro que no es el Gobierno nacional el que debe comprarlas. Cualquiera que salga hoy al mercado a comprar las va a conseguir”, aclaró.

Corrientes es una de las provincias que había hecho pública su intención de adquirir vacunas. “Nosotros estamos dispuestos, pero eso le está reservado al Estado nacional”, dijo en varias oportunidades el gobernador Gustavo Valdés.

También referentes de la oposición habían pedido al oficialismo que se permita comprar vacunas tanto a los laboratorios como a las farmacias del país.

Medidas locales

El que salió a echar un poco de luz sobre tanto desconcierto fue el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo.

El funcionario confirmó que se analizan las decisiones que podría aplicar la Provincia con respecto a las restricciones decretadas a nivel nacional.

Destacó que las medidas que se vienen tomando en Corrientes dan buenos resultados, por lo que no tienen pensado hacer grandes modificaciones.

“Defendemos el concepto de fases, no tomamos decisiones de manera general. Corrientes sigue igual, mientras no podamos hacer un análisis legal y sanitario de la norma, no vamos a tomar ninguna decisión y por ahora no vamos a hacer cambios”.

“En función de eso veremos si ameritan algunas correcciones, pero en realidad nuestro criterio sigue siendo trabajar territorialmente. Algunas medidas generales pueden ser útiles, no hay que descartarlas”, detalló el funcionario en Radio Dos.

Esperaban la publicación del DNU para conocer el alcance y las precisiones de las medidas anunciadas.

El ministro insistió en que se analizará punto por punto y se verá si hay aplicabilidad. “Haremos los análisis que correspondan respecto a la cuestión sanitaria y se tomarán o no decisiones en función de los criterios que creamos convenientes. Tenemos que aprender a lo largo del tiempo que las medidas generales son orientativas para aplicarlas, y nosotros lo hacemos”, aseguró.

“Kicillof se equivocó”

Carlos Vignolo se refirió a los dichos de Axel Kicillof, quien cargó contra Gustavo Valdés. “Hubo una equivocación del gobernador de Buenos Aires que se enoja inútilmente, porque esas decisiones focalizadas y por fases siempre se tomaron en Corrientes. Lógicamente que no sabemos ni entendemos su trabajo, porque debe ser mucho. Se debería concentrar en ese trabajo”, expresó Vignolo a Radio Dos.

Kicillof, en su cuenta de Twitter, había apuntado contra Valdés: “Tenemos la oposición más destructiva del mundo. Ahora me entero de que otro de los que suscriben el comunicado macrista es el gobernador de Corrientes. Resulta que con una mano firmaba el documento y con la otra disponía restricciones en su provincia”.

“No tenemos la culpa si le torcieron el brazo”, dijo y aclaró: “Juntos por el Cambio pide sostener la mayor normalidad posible. Eso no es incompatible con la toma de medidas sanitarias cuando la situación lo amerita. Son cuestiones distintas”.

