Curso Profesional de Cocina “buscando el sabor correntino”

Se inició hoy y se extenderá hasta mañana jueves 28 de junio, el Curso de Cocina denominado “buscando el sabor correntino”. La capacitación tiene lugar en la sede de AEHGA Corrientes, dictado por la chef Guadalupe Mendoza. Esta iniciativa se enmarca en las actividades que lleva adelante el Centro de Capacitación del Ministerio de Turismo y participan cocineros de Corrientes, Paso de la Patria, Santa Ana de los Guácaras, Ramada Paso, Itatí, El Sombrero y Riachuelo.

El objetivo es formar recursos con solidez en la técnica culinaria base de desarrollo dentro del segmento de la gastronomía tradicional, que le permita incorporar mejoras de menú, innovar nuevos platos y planificar la producción. Está dirigida a personal gastronómico en actividad que requiera actualización y aprendizaje de técnicas que permita presentar una oferta de calidad a la altura del mercado actual.

Del acto de apertura participaron el ministro de Turismo Cristian Piris, la presidente de AEHGA Corrientes Yolanda Migliorini de Verellén y la capacitadora Guadalupe Mendoza.

Declaraciones

En primer lugar el funcionario agradeció a AEHGA Corrientes por ceder el salón para el desarrollo de este curso, “para nosotros es muy importante esta actividad ya que significa el esfuerzo de tarea mancomunada con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Corrientes y esa es la lógica que impera en el área del turismo, que uno pueda trabajar de manera asociativa y colaborativa armando una red en la cual integrarnos entre el sector público y privado”, sostuvo y afirmó: no me canso de decir que el éxito del turismo no es del Ministerio sino de los empresarios que trabajan en esta área”.

Asimismo, el titular de Turismo resaltó esta acción que hoy tiene como sede a Corrientes con presencia de los municipios del corredor pero que ya se viene realizando en otros municipios correntinos, abarcando toda la geografía provincial. Puso de relieve también el compromiso de cada uno de los participantes, como actores esenciales en el desarrollo del turismo, “de nada vale que hagamos grandes inversiones en infraestructura, en promoción y difusión, si no fortalecemos este último eslabón de la cadena que es la que está poniendo la cara ante el turista.

Por su parte, la capacitadora indicó que este curso de cocina está basado en el libro de cocina regional argentina editado hace unos años por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), a la que se adaptaron algunas recetas del Litoral. Por lo tanto, en la capacitación se mostrará de manera distinta algunos productos de la región, ponerlos en valor y que la gente conozca estos productos y cómo manejarlos y degustarlos de una manera distinta a lo acostumbrado.

Finalmente, Yolanda Verellén advirtió que la colaboración del Ministerio de Turismo es muy importante ya que pueden hacer la logística que desde AEHGA no lo pueden concretar. El curso lo denominamos “buscando el sabor correntino” para que la gente empiece a trabajar con los productos típicos de Corrientes, incorporando en esta oportunidad mandioca y boga.

En esta ocasión la capacitación se dio para los referentes de los municipios de Capital, Santa Ana de los Guácaras, Itatí, Ramada Paso, Riachuelo, El Sombrero y Paso de la Patria; en tanto que días atrás el curso se realizó en los municipios de Gobernador Virasoro, Santo Tomé y Paso de los Libres. “Estamos logrando trabajar en conjunto, yo creo que todo esto viene en beneficio de posicionar a Corrientes, tal como quiere el Gobierno, en un polo de desarrollo turístico”, puntualizó.

Fuente | Prensa Turismo.