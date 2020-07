En función de fomentar la iniciativa de jóvenes empresarios, la Provincia presentó Emprender Corrientes 20.

Apostando al emprendedurismo local, el vicegobernador Gustavo Canteros encabezó esta mañana el lanzamiento de una nueva edición del evento denominado Emprender, que se llevará adelante el próximo 6 y 7 de agosto de manera virtual, en articulación con la FECORR, su espacio Joven y la Municipalidad de Corrientes. La oportunidad también será propicia para recaudar fondos para reacondicionar un área del Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

La presentación tuvo lugar en el Salón Verde con la participación – además-, del ministro de Turismo, Sebastián Slobayen; el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes, Gustavo Ingaramo y el titular de la FECORR Joven, Lisandro Piazza.

El evento, tendrá su modalidad virtual este año debido a la situación sanitaria que aqueja al país y al mundo. El mismo, estará destinado a fortalecer la cultura emprendedora de la región, sobre todo entre los más jóvenes. Se transmitirá por YouTube y tendrá alcance nacional.

En este marco, además, se llevará adelante la entrega del Premio Joven a seis emprendedores correntinos, de entre 18 y 40 años, que se destaquen entre sus pares locales. Además, se desarrollarán disertaciones de reconocidos exponentes nacionales para potenciar la motivación e innovación en función de los distintos proyectos.

Vicegobernador Canteros

Al tomar la palabra, el vicegobernador de la provincia, Gustavo Canteros consideró durante la presentación que “no hay estado posible sin una relación estrecha entre el sector público y el privado para el futuro de Corrientes”.

En este sentido, dio cuenta que desde el Gobierno se apunta permanentemente a la generación de trabajo, por lo que valoró la organización del Emprender 20 Corrientes; oportunidad en la que anunció la incorporación de un segundo y tercer premio, en el marco del evento.

Ministro Slobayen

Por su parte, el titular de Turismo, Sebastián Slobayen también resaltó la iniciativa de este tipo de organizaciones ya que “el gobernador Gustavo Valdés siempre destaca esta visión de futuro”. “El turismo es uno de los sectores de mayor potencial para que Corrientes se posicione como destino de naturaleza, por lo que necesitamos de los empresarios, ya que en el mundo han cambiado las reglas”, añadió el funcionario, en relación a la coyuntura mundial por la pandemia.

Palabras desde la FECORR

En la oportunidad, el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes, Gustavo Ingaramo agradeció inicialmente el apoyo de la Provincia para llevar adelante el evento, “en la persona del gobernador Gustavo Valdés”. “Desde la Federación impulsamos este acontecimiento porque el emprendedurismo es una herramienta importante para generar empleo privado, y esto ayuda al desarrollo de la economía social de la provincia”, agregó el mismo.

En otro orden de temas, el titular de la FECORR Joven, Lisandro Piazza rescató la articulación existente en el trabajo del sector público y el privado, contando que -de cara a este nuevo Emprender- “nos hemos reinventado para transcender provincial y regionalmente”.

Programación

Emprender Corrientes 20 iniciará este 6 de agosto. A las 19.40 se realizará un workshop a cargo de Luzzi Digital: “Vender más en Instagram”, seguido por el cierre a cargo de Andy Clar, fundadora de Chicas en New York.

En tanto el día 7, a partir de las 19, iniciará la segunda jornada con un living emprendedor donde participarán emprendedores locales: Iván Romero (Medialunas Calentitas), Will Gallego (Will), Gustavo Carasso (La Reina), Cecilio Pascarella y Viviana Ledesma (Don Cecilio). Seguidos por un workshop a cargo de Sabrina Castelli (Mujer Financiera): “Finanzas para Emprendedores: Cómo hacer crecer tu negocio”. A las 21.15 se realizará una charla motivadora a cargo de Leo Piccioli (Ex CEO Staples Latinoamérica). Y finalmente, a las 22,15 hs., la reconocida premiación al Joven Empresario de la Provincia de Corrientes.

Todos los participantes de “Emprender 20 Corrientes” están invitados a realizar donaciones, con las mismas se ayudará a reacondicionar un área del Hospital Pediátrico de Corrientes Juan Pablo II.

Para más detalles, los interesados se pueden dirigir al siguiente link: www.emprendercorrientes.com

