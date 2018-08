Provincia y Nación ratifican el férreo acompañamiento al sector productivo correntino.

En representación del Gobernador Gustavo Valdés, el Ministro Secretario General de la Provincia, Juan Carlos Álvarez, junto a sus pares de Producción Jorge Vara y de Industria Raúl Schiavi participaron en Monte Caseros del Encuentro de Cooperativistas del Sur Correntino que contó con la presencia del Presidente del Directorio Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Marcelo Collomb. “Queremos transmitir el acompañamiento al sector productivo de esta parte de la Provincia y también recabar las expectativas hacia futuro que las traduciremos al Gobernador para generar un plan de acción e inversión en conjunto”, expresó Álvarez.

Funcionarios Provinciales y Nacionales arribaron a Monte Caseros y fueron recibidos por el Intendente Miguel Olivieri, miembros del gabinete municipal, representantes del sector productivo, intendentes de localidades cercanas como el de Juan Pujol, Sergio Dalzotto entre otros. En primer lugar, la comitiva desembarcó en la Asociación Mutual “Galco” donde mantuvieron una reunión con el Consejo de Administración, seguidamente se acercaron a la Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad “Monte Caseros Ltda.” y “Aguará Ltda.” y finalizando su visita a la localidad se trasladaron a la Cooperativa “Colonia San Francisco” donde recorrieron las instalaciones.

El Ministro Secretario General de la Provincia de Corrientes, Juan Carlos Álvarez dio detalles del viaje a dicha comuna “el motivo de la visita a mi ciudad, se debe a una invitación que recibió el Gobernador por parte de la Asociación de Cooperativas y por una cuestión de agenda no pudo participar pero me encomendó que junto al Ministro de Producción Jorge Vara y al Ministro de Industria Raúl Schiavi, tomemos conocimiento de qué manera se desenvuelve esta parte productiva económica importante, no solo para Monte Caseros, si no que para toda la región”.

Respecto a la impresión sobre los temas principales que abordaron los funcionarios provinciales con el sector productivo indicó, “lo fundamental siempre es saber de qué manera estas cooperativas van haciendo una inversión para mejorar su producto, la economía y hablando con los Ministros que están presentes estamos impresionados de cómo cada área de la Provincia o cada región con su idiosincrasia tienen potenciales increíbles para salir adelante, la verdad que estoy muy contento y charlando con los amigos de Monte Caseros me llevo una impresión más que satisfecha sobre todo por el desarrollo, el avance, el crecimiento y las ganas que tienen estos productores de no quedarse con lo que tienen, este tipo de proyectos, de Instituciones son las que necesita la Provincia para que tanto ella como Monte Caseros siga creciendo.”

“Uno toma conocimiento de todo esto y cuando ve de qué manera vienen trabajando, con qué esfuerzo lo hacen, recaudamos la información y nos llevamos este entusiasmo de ellos para manifestarlo al Gobernador y poder plantear un plan de ayuda, de motivación, de inversión para que ellos también se sientan contenidos por el Gobierno Provincial.”

Respecto de las futuras acciones a desarrollarse en ese punto de la provincia, el Ministro subrayó “con respecto a lo que está planificando el Gobierno Provincial seré cauto y respetuoso, porque estamos definiendo todo el Plan de Obras a partir de este semestre en toda la Provincia, pero venimos trabajando con las distintas áreas, distintos Ministerios con el Gobernador, con una visión de acá a dos años. Todo este plan de acción lo vamos a ir discutiendo y redondeando en la ciudad de Paso de los Libres la semana que viene, en una reunión de Gabinete, la verdad que para Monte Caseros habrá buenos anuncios”

Jorge Vara

Por su parte el Ministro de Producción Vara destacó la visita del Presidente del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Dr. Marcelo Collomb “para nosotros es un honor que un funcionario nacional de un área tan sensible y tan importante como lo es la cooperativa nos visite. Por supuesto que el departamento de Monte Caseros siempre está en la agenda vinculada a cooperativas porque es el departamento que más cooperativas tiene funcionando en la provincia, además cooperativas bastante activas, tanto en número como en nivel de actividad” dijo anunciando que están previstas, de aquí a fin de año, nuevas visitas a otros lugares de la provincia “pero nos parecía muy adecuado este lugar, además tuvo una invitación formal el CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada) también y sobre todo insisto por la importancia del cooperativismo y el asociativismo en general en la zona de Monte Caseros. No me canso de destacar el altísimo perfil productivo que tiene este departamento, Monte Caseros, Juan Pujol, Mocoretá, etc., es una de las zonas claves para nosotros desde el punto de vista productivo y además con una muy fuerte esencia de la cooperativa en la actividad, no quiero dejar de destacar la cooperativa hoy para las pymes y productores es fundamental juntarse, el asociativismo para poder encarar proyectos de esta envergadura que si no son casi imposibles.

“En lo que hace a comercio exterior yo creo que tenemos un muy buen momento, hoy tenemos un tipo de cambio más favorable y este creo beneficia a la mayoría de nuestras cadenas productivas de economías regionales no solamente de la provincia de Corrientes sino de la zona de Cuyo también, esto beneficia desde la vinicultura, el olivo, la exportación de frutas del Valle de Río Negro, poroto del Norte, etc., nosotros tenemos varias cadenas que se ven beneficiadas en esto, lo que sí, tenemos que estar al lado de los productores para el desafío que es poder exportar, hay quienes como en esta cooperativa (San Francisco) que ya tienen experiencia pero hay otros que no han hecho nunca una exportación y creo ha llegado el momento de acompañarlos, de la mano juntos gobierno provincial con el apoyo del gobierno nacional y los productores de avanzar” añadió

Presencias Nacionales

Para finalizar, dejó sus impresiones el Presidente del Directorio “Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social”, Marcelo Collomb quien se refirió a su visita en nuestra ciudad.

“Estuvimos haciendo una visita al Sur de Corrientes, a distintas cooperativas conjuntamente con el órgano local de la Provincia y Ministros de la provincia de Corrientes en función que nos habíamos comprometido porque estábamos viendo obras que en su momento nosotros estuvimos ayudando a financiar y otras que estamos viendo el trabajo que están realizando las cooperativas de la zona, que obviamente nosotros valoramos y consideramos absolutamente positivo y que en la fijación de políticas públicas es muy importante estar en el lugar, estar en el territorio, ver lo que realmente se está haciendo para poder uno contribuir desde el lugar que ocupe en el Estado.”

“Los productos de aquí son de muy buena calidad, excelente calidad. Ver como se están exportando, a los lugares y países que se están exportando, es decir no solamente es consumo interno si no que es exportación con todos los requerimientos que la misma solicita, con los que los mercados internacionales imponen, esto significa que los productos son muy buenos, de muy buena calidad y que se trabaja con mucha seriedad.” Finalizó.

Fuente | Información Pública.