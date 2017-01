Esteros del Iberá, entre los destinos elegidos del New York Times

El influyente diario estadounidense dio a conocer este miércoles su lista de rincones del mundo para explorar durante este año y esta área natural argentina está entre las destacadas.

Como cada enero, el New York Times publicó sus 52 “ideas para ponerse en marcha” y explorar el mundo durante el 2017. Entre ellos aparecen los Esteros del Iberá, en el lugar 40 de la lista.

Where will you travel to this year? We’ve got 52 ideas. https://t.co/Fa9P9kWrrX pic.twitter.com/u4xOkSV0q6

— The New York Times (@nytimes) January 4, 2017