En la Planta de Clasificación Municipal avanzan con la iniciativa que está dando que hablar en todo el mundo, con respecto a la reforestación y el programa un árbol para mí vereda.

La Municipalidad de Paso de la Patria, desde el área que dirige la Lic. Laura Arriola decidieron poner en marcha la preparación de plantines de árboles autóctonos de la región, ceibo, chivato, lapacho, mango, jacaranda, entre otros.

Cuentan aproximadamente con más de 300 plantines, la idea es llegar a superar los 3000, los cuales serán donados a las instituciones y todo el pueblo en general que quiera plantar un árbol para su vereda.

Laura Arriola destaca que no compran semillas, no compran tierra, no compran plantines, todo sale del trabajo en la Planta y utilizan materiales reciclables.

Se informa también que ya está en marcha una “Huerta” con cebollitas de verdeo, tomates y zapallo.

En la Planta de Clasificación de Residuos de la Municipalidad de Paso de la Patria, el personal realiza una tarea muy importante, todos los días. Hacen un gran aporte a la comunidad y al medio ambiente.

Fuente | Prensa Municipalidad de Paso de la Patria.