El presidente Mauricio Macri en Corrientes

El presidente de Nación Mauricio Macri concretó este miércoles 15/05/19 una visita a la Provincia de Corrientes.

Fue en la localidad de Loreto, el presidente visitó las obras del Portal San Antonio, en el que además se levanta el Centro de Recreación y Turismo Aventura Iberá.

El proyecto cuenta con financiamiento nacional y es parte del proyecto del fortalecimiento de la infraestructura y desarrollo de la zona de influencia de los Esteros del Iberá, que beneficia a 14 municipios y que fundamentalmente busca a través del ecoturismo crear oportunidades de trabajo, alternativas de negocios y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El mandatario nacional puso en contexto lo que significa la explotación ecoturística, las posibilidades que ofrece el Iberá y la necesidad de aprovechar las mismas, sumándoles ingenio y esfuerzo, en tanto en lo que hace el contexto político, ratificó que los cambios que concretó y que impulsa su gobierno, no se modificarán y que es necesario seguir adelante con ellos.

El gobernador Gustavo Valdés agradeció el aporte de la Nación al proyecto del Iberá e insistió en que los correntinos tenemos que afrontar con decisión las posibilidades que ofrece el turismo como fuente de recursos y de oportunidades.

“Le estamos mostrando el desarrollo y la esperanza que tenemos los correntinos de seguir desarrollando naturaleza, porque somos productores de naturaleza y esta hermosa obra que estamos abriendo en este portal de los Esteros del Iberá, que lo estamos haciendo conjuntamente con el Gobierno nacional”, aseveró el Mandatario correntino.

“vamos a generar muchos puestos de trabajo”, para contar seguidamente que estuvo con Mauricio Macri momentos antes en Loreto conversando con sus habitantes, donde “se puede ver la esperanza que tienen de una Argentina que viene renaciendo a partir de una visión del turismo, uno de los factores fundamentales que viene a desarrollar la zona centro de la Provincia”, “es parte de los 10 portales que estamos trabajando del Iberá” y dirigiéndose al Presidente le dijo que “hacemos votos para seguir trabajando juntos y creciendo con todos los correntinos”.

Presidente Mauricio Macri

El presidente de la Nación expresó: “Gracias por acompañarnos, gracias por invitarme nuevamente a esta provincia maravillosa, Gustavo, y por recibirme con tanto afecto.

Ya no me alcanzan los dedos de las manos para contar las veces que he venido a visitarlos a Corrientes como Presidente. Y la verdad es que siempre siento lo mismo, no solo el afecto sino la alegría que tienen, la fuerza, la energía emprendedora”.

“hace unos instantes, ahí, en Loreto, con Gustavo, estuvimos charlando en el bar de Julio, que abrió con mucho esfuerzo, como nos contaba, con toda la familia, mudándose de la parte de adentro de Loreto a la avenida, como dicen ellos, a la ruta; y él nos transmitía la alegría de ver el movimiento que va creciendo alrededor de Loreto. Y va creciendo, con eso, la oportunidad de que cada uno de los loretanos pueda elegir, pueda elegir dónde vivir, y si lo de ellos es ahí, si ellos se sienten bien ahí, que tengan un trabajo. Qué mejor trabajo, para todos, que lucir lo que tenemos, como decía Gustavo, lucir nuestra naturaleza, que es única, que es maravillosa. Esos esteros son realmente algo único en el mundo, y alrededor de ellos se pueden hacer muchísimas cosas”

En tanto destacó la presencia de la guarda parque Lucrecia quién estuvo en el comité de bienvenida, consignando: “la señora Fadert que estuvo en este medio desayuno que tuvimos, me contaba que ella pudo estudiar. Desde Concepción se fue a trabajar y estudiar a la ciudad de Buenos Aires, como 14 años estuvo ahí como radióloga. Pero ella siempre tuvo lo mismo en la cabeza, quería volver a Concepción, quería volver a su pueblo. Y es algo maravilloso que ella haya podido volver, y combinar lo que ella hace como profesional a la mañana, con el turismo a la tarde. Y le apasionan las dos cosas. Y, hoy, las puede hacer en ese lugar donde ella se siente que es su lugar en el mundo. Y esto es algo maravilloso, que ella pueda compartir con Matías este tema de trabajar en conjunto a partir del turismo, en compartir una familia, una pareja y un futuro”

El presidente con gran convencimiento sostuvo: “Y esto es para lo que estamos nosotros acá, para ayudar, Gustavo, a que estos proyectos de vida se puedan hacer realidad, y este espíritu emprendedor gigantesco que tienen los correntinos se haga realidad en cosas concretas. Por eso, es tan importante el turismo asociado a los esteros, que son 200 mil personas que viven alrededor y de los esteros. Y, si tomamos todo el circuito ecoturístico del Litoral, son 650 mil personas, porque esto es Corrientes, es el Chaco, es Formosa, es Misiones, y todos empiezan a retroalimentarse, todos empiezan a complementarse. Recién nos decía Julio que gente que va hacia Iguazú para en Loreto y pasa un día o dos días, y lo mismo pasa en Concepción o en los portales que está abriendo la provincia. Y esto no es casualidad, como decía Gustavo, esto es una idea que debió haberse implementado hace muchos años que es, justamente, desarrollar estas capacidades. Y por eso es importante la ruta, por eso es importante los aeropuertos, las nuevas líneas de aviones, que gente que nunca había viajado ahora puede viajar. Por eso es importante internet, porque los turistas, todos quieren en cualquier momento que este aparatito esté conectado. A ellos les gusta el turismo aventura, pero quieren estar conectados, quieren chatear y mostrar en tiempo real la foto, la selfie que se van a sacar con Lucrecia en medio de los esteros”.

Macri agregó: “esto es así y por eso estamos trabajando en eso que yo llamo siempre las bases, los cimientos, porque con estos cimientos lo que tenemos es un gran futuro por delante. Y no es lo que veníamos a hacer, pero lo tuvimos que hacer porque sin esos cimientos no hay futuro, nosotros vinimos a crecer, a desarrollar nuestro país.

Pero había que hacer esta parte que estamos haciendo bien, y eso nos va a permitir progresar, y que es lo que todos queremos, progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena. Y que eso sea reconocido. Y que no haya impunidad. Lo que todos queremos es eso, es trabajo y no impunidad.

Queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tiene siempre algún beneficio y algún privilegio. Esa no es la Argentina que soñamos la mayoría, la mayoría de ustedes que se levanta todos los días a trabajar, en silencio, haciendo su aporte y sin pedir sacarle ninguna ventaja a nadie”

El jefe del Gobierno Nacional, fue terminante respecto del rumbo de su gestión, al sostener: “por eso, es muy importante que estemos hoy, acá, ratificando que este cambio que comenzó va a continuar porque por acá hay un futuro, un futuro inédito para los argentinos porque nunca, nunca antes decidimos corregir los problemas de raíz, sin atajos, sin parches, sin mentiras, sabiendo que a cada problema hay una solución. Y esa solución la vamos a construir juntos, correntinos, argentinos, diciéndonos la verdad y trabajando en equipo, como lo estamos haciendo en este proyecto de poner en valor los esteros, y que realmente sea un orgullo para Corrientes y para la Argentina entera”.

Presencias

Acompañaron al presidente Mauricio Macri y al gobernador Gustavo Valdés, el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; el secretario de Coordinación e Inversiones Turísticas de la Nación, Sebastián Slobayen; el senador provincial y presidente del Comité Iberá, Sergio Flinta; el intendente de Loreto, Sebastián Torales; la presidente de la Asociación de Guías de Sitio “Iberá Porá” de Concepción, Lucrecia Fadert; y el guardaparque de la misma delegación, Adrián Kurt.

También, acompañó la visita del presidente Macri, el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi.

En el polideportivo municipal

El presidente de la Nación Mauricio Macri junto a su comitiva, al gobernador Gustavo Valdés encabezaron un encuentro con líderes comunitarios, que se desarrolló en el Polideportivo Municipal, y que tuvo la modalidad 360, en el que abordaron también la temática, turística, emprendedora y las oportunidades que se generan en la zona a partir del fuerte impulso que se la da al ecoturismo.











Fuente | Información Pública.