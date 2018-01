El Plan Belgrano, en vías de relanzamiento

El Gobierno buscará el mes próximo darle mayor visibilidad al programa; para este año se previó una suba del 22% en el presupuesto, pero será mayor el gasto social que el destinado a obras de infraestructura.

El Plan Belgrano entra en su tercer año de existencia. Presentado por el Gobierno como la herramienta indicada para el desarrollo del norte del país, a fines de febrero próximo -con reuniones en Salta y Resistencia- se buscará darle “más visibilidad”.

Se ratificará el aumento del 22% de su presupuesto; en el caso de infraestructura el incremento nominal será inferior a la inflación proyectada y será superado por las partidas para lo social (jubilaciones, asignación por hijo y subsidios directos y planes para familias o personas). Así lo explicó a LA NACION Alfredo Vara, jefe de gabinete del plan. “Este cambio se debe a que estamos convencidos de que para hacer viable el desarrollo el sector privado debe participar en aquellos espacios en los que puede hacerlo. Y la inversión en infraestructura es el caso”, dice.

Desde la oposición cuestionan que se recortaron transferencias para obras a las provincias alcanzadas por el plan (Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero). La respuesta oficial es que la mirada es “regional” y no por distrito y que los presupuestos son plurianuales. Y hay quejas de gobernadores y empresarios por la “lentitud” de algunas obras, que incluso venían de la gestión anterior (del programa Norte Grande) y porque no se suman nuevas. El Belgrano no tiene presupuesto propio, sino que coordina los ejecutados por diferentes ministerios.

“No somos ejecutores; coordinamos la planificación y que se prioricen las inversiones en la región -señala Vara-. Es un trabajo transversal con los ministerios; hacemos monitoreo y control. También capacitación, para que los territorios abarcados formulen proyectos y los presenten; eran zonas donde faltaba ‘gimnasia’ en esa área”.

Los productores de economías regionales tenían expectativas en que la mejora de la infraestructura bajaría costos, pero señalan que el proceso es menos dinámico de lo esperado. Desde la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), Roberto Palomo apunta que hay mucha diferencia en la velocidad de ejecución de los trabajos en las distintas jurisdicciones.

“En trenes se empezó desde el norte, por Pampa del Infierno, en Chaco, y en autopistas en Tucumán, se ve poco avance”, explica. En el caso del Belgrano Cargas, la reconstrucción incluye 110 kilómetros en esa provincia.

Vara admite que hay “mucha expectativa y ansiedad”, pero que el plan es “a largo plazo” y no de “mejoras parciales en dos o tres años”, y agrega que se debe pensar el norte como una región que debe tener un “extra”, pero sin abandonar al resto del país. Afirma que los tiempos previstos se cumplen y que cuando en 2017 se habló de subejecución eran “retrasos en los desembolsos, pero no en la ejecución”.

Según el último informe de la Jefatura de Gabinete, de fines de 2017, Catamarca es la provincia que recibirá más dinero per cápita en infraestructura en el marco del Belgrano, con $5164. Le siguen La Rioja ($5057), Formosa ($4796) y Corrientes ($3988). Después se enlistan Chaco ($3781), Jujuy ($ 3605), Salta ($3425), Santiago del Estero ($3128), Misiones ($2834) y Tucumán ($2252).

A esos montos, explica Vara, se deben agregar los de obras de características interprovinciales y la decena de proyectos de participación público-privada (PPP), entre los que se cuentan los corredores viales. “Y también el dinero que se aporta en el área social”, apunta Vara.

Desde Misiones reclaman que el gasoducto del NEA no llegará (tampoco a Corrientes) al menos hasta 2022. Primero se terminará la red troncal en Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe. Vara califica de “complejas” las negociaciones por ese gasoducto -no solo porque hubo que relicitar tramos-, sino también porque hay negociaciones con Bolivia para garantizar que haya gas. “Además, hay que ejecutar toda la distribución residencial y, en algunas áreas, financiar esos trabajos. El paso del Paraná de Chaco a Corrientes involucra más de US$20 millones”.

Tampoco está prevista para este año la reactivación del ferrocarril Urquiza Cargas, que une Zárate con Garupá (Misiones) y requeriría unos US$350 millones. “Estamos avanzando fuerte con el Belgrano Cargas y en el Urquiza se incorporaron vagones, pero hay que mejorar las vías y adecuar el ancho de la trocha”.

Pero -dice- con la Mesa Foresto-industrial hay tareas en alternativas para llegar al puerto de Posadas y para que circulen los bitrenes en la ruta 14.

Desde la administración riojana de Sergio Casas califican de “exiguos” los $865 millones destinados a la jurisdicción, que incluyen obras viales, de viviendas y urbanismo. “No hay grandes obras que modifiquen o mejoren la situación económica-productiva, como tendidos de redes eléctricas, vías o infraestructura sanitaria”, advierten.

Los ejes de la estrategia del norte del país para este año

Los fondos

En el presupuesto 2018 hay un incremento del 22% del gasto total en relación con el devengado en 2017 para las 10 provincias que integran el Plan Belgrano: pasa de $294.700 millones a $360.900 millones.

A los bolsillos

Este año el gasto social en la región será mayor que el de capital o que la inversión en infraestructura; estos conceptos sumarán $41.696 millones.

Energías

En los proyectos de generación de energías de fuentes renovables del programa RenovAr, el norte tiene una alta participación.

Modelo para financiar

En el esquema de participación público-privada hay iniciativas para el norte por $23.300 millones para 2018. A nivel país, se estará cerca de duplicar el monto de inversión en proyectos de infraestructura.

