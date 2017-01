Con miedo y amenazas, el mundo se prepara para la era Trump.

China advirtió que los choques con el magnate pueden llevar a un enfrentamiento militar; México, Cuba, la Unión Europea e Irán, inquietos por las futuras medidas.

Con preparativos a toda máquina Washington se apresta a recibir el viernes próximo a Donald Trump como presidente norteamericano.

Fronteras afuera, el mundo hace otro tanto, aunque, en más de un caso, más cerca de los temores y las amenazas que de los aires de fiesta que suelen signar la ocasión.

Uno de los casos más evidentes es el de China. En lenguaje inquietante, medios oficiales de esa potencia mundial no dudaron en apelar, lisa y llanamente, a la advertencia bélica en caso de que la nueva administración desafíe tanto sus apetencias territoriales como su política comercial.

“Estados Unidos no debería pensar que Pekín tiene miedo de sus amenazas”, sostuvo un editorial del Global Times, uno de los medios integrantes de la prensa oficiosa china. “Si el equipo diplomático de Trump forja las futuras relaciones chino-estadounidenses como está haciendo ahora, más vale que ambas partes se preparen para un enfrentamiento militar”, advirtió.

El de Pekín ha sido el lenguaje verbal más categórico. Igual de inquietos, otros países no se quedaron atrás, tanto en sus movimientos como en sus mensajes de prevención.

Por caso, con urgentes cambios diplomáticos, el gobierno de México se apresta para lo que podría ser un giro de fondo en su hasta ahora estrecha relación con Estados Unidos.

El gobierno de Enrique Peña Nieto decidió para el nuevo capítulo nombrar a otro embajador en esta ciudad y una cúpula diferente en su departamento para la región.

Un experimentado diplomático con antecedentes en cargos comerciales, financieros y diplomáticos, Gerónimo Gutiérrez, fue designado como nuevo embajador en Estados Unidos. En tanto, Manuel Sada, ex embajador y conocedor profundo de los entresijos del poder en Estados Unidos, será ahora subsecretario para América del Norte.

“Es todo un giro que responde al escenario de tensión que se proyecta en el principal vínculo que Washington tiene con América latina”, dijo ayer Walt Young, analista en cuestiones regionales de la Universidad de Los Angeles.

“No recuerdo un momento de mayor incertidumbre entre México y Estados Unidos”, añadió Young, al evaluar una renovación diplomática sobre la hora y sin precedente por su alcance simultáneo. El abrupto cambio fue comentado en esta ciudad.

En lo inmediato, el gobierno de Peña Nieto se prepara para giros que van desde la construcción de un muro entre los dos países hasta el retiro de puestos de trabajo en su territorio para regresar al norteamericano y la aplicación de nuevas tasas en la frontera. Todo eso hace prever una inusitada tensión entre ambas capitales.

En el mismo orden, de Irán a La Habana, pasando por Medio Oriente y la Unión Europea (UE), un mismo espasmo de tensión recorre cancillerías y sedes de gobierno, anticipándose a contrarrestar lo que puede sobrevenir con la asunción de Trump, el próximo viernes.

El fenómeno se tradujo en medidas de prevención para enfrentar lo que podrían ser los primeros cambios de fondo entre la política internacional del saliente Barack Obama respecto de la que delinea su atípico sucesor.

Una de los movimientos más inquietantes provino de China, porque se proyecta como “el principal perdedor” frente al proteccionismo que enarbola Trump, según prevé la agencia aduanera del país asiático.

“Es algo que podría limitar nuestro crecimiento y no vamos a permitirlo”, previno el vocero de la agencia, Huang Songping.

El otro frente es militar. Pekín reaccionó airadamente a las expresiones del designado secretario de Estado, Rex Tillerson, en el sentido de que Washington “no permitirá” que China acceda a islas que tiene en controversia con sus países vecinos.

“A menos que Washington planee lanzar una guerra a gran escala en el mar de la China Meridional, cualquier otro método para evitar nuestro acceso a esas islas será estúpido”, sostuvo un editorial del Global Times, conocido por su fuerte vínculo con el único y gobernante Partido Comunista Chino (PCCh).

“Como Trump todavía no asumió, China mostró contención ante los puntos de vista radicales de sus colaboradores. Pero que esto no los confunda y les haga pensar que les tenemos miedo. Porque no es así”, dijo.

El China Daily también agitó el espectro del conflicto. Si se pusieran en práctica “en el mundo real” las ideas del futuro secretario de Estado, añadió, “iniciaría un rumbo hacia una devastadora confrontación entre China y Estados Unidos”.

La Unión Europea (UE) es otro de los ejes donde se advierte inquietud por el giro que podría adoptar la nueva administración hacia el bloque continental. Sobre todo, por la simpatía que mostró Trump ante el Brexit, tal como se conoce la anunciada salida de Londres de la UE.

“Espero que no cale el mensaje de división. La integridad y la cohesión del bloque es fundamental”, sostuvo Anthony Gardner, embajador saliente de Estados Unidos en Bruselas.

En similar línea había ayer tensión en La Habana por el anuncio de Tillerson de que “revisará íntegramente” la política para Cuba, incluida su decisión de eliminarla de la lista de países promotores del terrorismo.

Irán, en tanto, anunció que no permitirá la anunciada revisión de los acuerdos que, en materia nuclear y merced a la gestión de Obama, alcanzó con la comunidad internacional.

“El acuerdo no será reformulado. No lo permitiremos. Otros Estados que participaron en su elaboración opinan de la misma manera”, anticipó el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Mayid Tajt Ravanchi. En más de una ocasión, Trump calificó el acuerdo como “un disparate”.

En Medio Oriente, el Muftí de Jerusalén, máxima autoridad religiosa islámica en la zona, anticipó que el eventual traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a la ciudad santa sería percibido como “una agresión contra todos los musulmanes”. El plan de ese traslado terminaría con los esfuerzos de Obama para que Israel retrotraiga fronteras en territorios palestinos en los que instaló colonias en los últimos años.

