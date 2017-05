El cura de Paso de la Patria se mete en política

El cura de Paso de la Patria Horacio Da Silva anunció que se tomará un “tiempo sabático”, durante el cual no ejercerá el ministerio y se sumará a las filas de Gustavo Canteros, en la pelea por la gobernación. “Con Gustavo me une una gran amistad; él me ofreció ser parte del equipo”, dijo.

“No voy a dejar los hábitos, no dejo de ser sacerdote. Yo ya hablé con el obispo, no quisiera quemar etapas. Todavía está en un proceso de pedido, de charla con el obispo, por lo que no quisiera adelantarme a hechos que están encaminados, pero todavía no se concretan”, expresó el cura.

“Con Stanovnik tuve una conversación muy amena, de padre a hijo. Por supuesto, él no está muy de acuerdo, pero respeta mi libertad y mi decisión”, agregó.

“Se trata de un tiempo sabático, previsto en el derecho canónico. La Iglesia me concede un tiempo para dejar de ejercer funciones inherentes a un sacerdote. Es un tiempo en el que dejo de ejercer públicamente el ministerio, no voy a ser más párroco”, explicó el sacerdote.

Consultado sobre los pasos a seguir para pedir este tiempo sabático, Da Silva explicó: “Primero tengo que elevar una carta al obispo manifestando mi deseo de avanzar por este camino, el obispo me tiene que firmar, y manifestar que es incompetente con las labores de la Iglesia hacer partido, que es lo que voy a hacer ahora”.

“Si bien, no quiero afiliarme a ningún partido, voy a ser parte de una fórmula. Y después se van a dar los hechos de a poquito”, dijo.

Con respecto a su relación con Canteros y como se dio esta decisión, el cura párroco de Paso de la Patria contó: “Con Gustavo me une una gran amistad, y todo se fue dando en ese contexto. Con el estamos conversando de a poco, esto tiene que ir madurando. Lo que me convence de él es su fuerza, su juventud, su garra, su decisión, su caminar siempre. Porque Gustavo siempre fue haciendo un camino político como vicegobernador, no es que empezó ahora porque estamos en campaña. Desde que lo conocí en Caá Catí, siempre fue visitando las comunidades, es un hombre de pueblo y eso me gusta. Yo puedo ayudarle desde otra faceta”.

“Esto yo lo fui madurando con mi conciencia, con sacerdotes y obispos amigos. No es fácil, sobre todo por cómo está la política argentina, tan mancillada y ensuciada por los hombres que han hecho política”, agregó.

“Entrego mi carne y mi vida a una situación en la que la guillotina va a bajar por mi cabeza. No sé si seré la persona indicada, pero es una faceta que está en mí, y me apasiona. Siempre mis homilías fueron en ese contexto social fuerte”, dijo.

Finalmente, consultado sobre si Canteros le habría ofrecido conformar fórmula con él en la pelea por la gobernación, el cura lo desmintió.

“No podría adelantar eso porque yo no manejo esa decisión. Cuando hablé con Gustavo él me dijo para formar parte del equipo, nunca hablamos de una candidatura a vicegobernador. Si se da o se va dando, depende del contexto de su partido y su gente. No puedo presionar por algo en lo que todavía no estoy muy empapado”, finalizó.

Ver más | radiolt7.com

Ver más contenido destacado | Política