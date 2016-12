Donaciones de sangre en Paso de la Patria

El Banco de Sangre realizará dos colectas externas de sangre este fin de semana en Paso de la Patria y Empedrado.

Los días viernes 16 y sábado 17 de diciembre, se llevarán a cabo dos campañas de colectas externas móviles de sangre en las localidades de Paso de la Patria y Empedrado respectivamente. Las mismas serán coordinadas por el Departamento de Hemodonación de la Institución dependiente del Ministerio de Salud Pública y se desarrollarán a lo largo de toda la mañana. En lo que va del 2017 se realizaron 43 actividades bajo esta modalidad.

La primera de estas dos jornadas será realizada, en la Sede de La Cámara de Comercio (Acceso Paso de la Patria). La misma estará organizada por el Club de Donantes local y la dirección y personal técnico del Hospital Dr. Eduardo A. Cicconetti, en conjunto con los profesionales del Banco de Sangre Central.

En tanto que el sábado será el turno de Empedrado y en esta oportunidad, los donantes deberán asistir al Club San Martín de esa ciudad. Cabe destacar que la última colecta en dicha localidad fue el sábado 27 de septiembre del corriente, en el Honorable Concejo Deliberante.

No obstante recordamos que para poder donar sangre, se debe gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos, no haber realizado el proceso de donación en los últimos dos meses, haber desayunado bien, y asistir bien hidratado, concurrir con ropa cómoda y el documento de identidad. Cabe destacar que no es necesario estar en ayunas, aunque se deben evitar los lácteos, las grasas y los alimentos altamente azucarados, en las cuatros horas previas a la extracción.

