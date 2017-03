Crítica de Mariano Closs a la Selección

La dura crítica de Mariano Closs al seleccionado: “Este equipo es inaplaudible”

El relator de Radio Continental fustigó sin contemplaciones al seleccionado de Bauza, con quien dijo mantener una “relación bárbara”.

Luego de la victoria de la Argentina sobre Chile por 1 a 0, en el Monumental, Mariano Closs se despachó duramente en Radio Continental por el magro balance futbolístico que dejó el seleccionado. El relator apuntó principalmente a Edgardo Bauza debido al planteo, pero también les aconsejó a los jugadores de hablar con la prensa, iniciativa que finalmente no tuvieron, acorde con la idea del plantel de no hacer declaraciones.

Estas fueron las principales frases de Closs:

“Así no se puede seguir jugando, no se puede llegar muy lejos jugando de esta manera”.

“¿Sabe por qué grita la gente? La gente grita y carga a los chilenos que están, no por el partido”.

“¿Vamos a ver qué dice Bauza? Si sigue o no sigue, pobre Bauza. Así no puede seguir metiendo un equipo en cancha”.

“El es muy responsable ¿eh? Es muy responsable de este funcionamiento. Messi jugó un flojo partido en el balance general, no lo salvan sus ganas del primer tiempo, salvo que alguno quiera quedar bien con Messi”.

“(El seleccionado) aguantó todo el segundo tiempo, no los últimos cinco minutos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué equipo se defiende, como la Argentina lo hizo, y no saca un contraataque?”

“Este equipo es inaplaudible, inventé una palabra nueva”

“No sé cómo harán mis comentaristas de lo mal que ha jugado el seleccionado”

“Si uno tiene que decir las cosas como son, la Argentina no mereció ganar y Chile no mereció perder, el empate era lo lógico”.

“Si son vivos los jugadores tienen que hablar, porque el periodismo los va a liquidar por cómo jugaron y porque no hablan. ¿De verdad, eh? Consejos de un zonzo. Será tan dura la crítica que encima se hacen los antipáticos… muchachos. Consejos de un gil”.

“Bueno basta, me cansó (Bauza) con los volantes, que la termine. Me cansó con todo lo que corren y nadie juega. La verdad, es cansador el esquema de Bauza. La selección no juega bien ni cinco minutos, desde que la agarró Bauza. Y lo de hoy fue un bochorno futbolístico, tácticamente impresentable y en lo individual un fracaso también”.

