Corrientes se sumará hoy a la Cobertura Universal de Salud

La provincia de Corrientes accederá al plan que establece atención sanitaria de programas nacionales a sectores de la población sin cobertura social.

El ministro Ricardo Cardozo anunció ayer que hoy firmará el convenio con la Nación que permitirá que en Corrientes implemente la Cobertura Universal de Salud (CUS).

“Vamos a firmar el convenio de Cobertura Universal de Salud con el Ministerio de Salud de la Nación mañana (por hoy) a las 10. Así que ya estaremos transmitiendo esta novedad y las características de este programa”, anticipó el titular de la cartera sanitaria provincial.

“Al mismo tiempo vamos a aprovechar para hacer una serie de gestiones y pedidos de compromisos asumidos por la Nación, por lo que va ser una jornada de arduo trabajo”, agregó Cardozo.

La Cobertura Universal de Salud fue anunciada en agosto pasado por el presidente Mauricio Macri.

Este plan nacional beneficiará a 15 millones de personas, contará con una inversión de 8.000 millones de pesos, incluirá el mejoramiento de hospitales públicos y la ampliación en los servicios sanitarios para la infancia. Al momento de la presentación de este plan, Macri aseguró que la iniciativa saldará una “deuda histórica” de $ 2.704 millones que el Estado mantiene con las obras sociales sindicales, por tratamientos de alto costo que debe solventar el sector público y que ya fueron brindados.

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación Jorge Lemus, amplió en la ocasión que “la Cobertura Universal forma parte de las 12 estrategias en salud que tenemos en el plan nacional”.

“Este sistema tratará de dar cobertura a aquellos que no tienen cobertura en salud y que sea integral, no ir a una hospital y atenderse, sino poder estar nominalizado, tener una tarjeta, una historia clínica única. Y todo eso va a permitir la medicina preventiva y la promoción y protección de la salud, que no estaba prevista para esta población vulnerable”, sintetizó el ministro.

El 1 de enero, Chaco y Tucumán se sumaron al plan y Catamarca firmó ayer el convenio para poner en marcha el CUS, con lo que, hasta el momento, junto a Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Salta y San Juan, son nueve las provincias que ya han incorporado la CUS.

Corrientes debía haber accedido a este plan en diciembre pasado, pero por alguna razón, se postergó para hoy. A mediados del último mes de 2016, el ministro Cardozo había recibido la notificación por parte la Nación de concurrir a firmar el convenio para acceder al CUS.

Cardozo explicó que se trata de “un convenio por el cual las personas que carecen de obra social van a tener una cobertura desde los programas nacionales, que va a trabajar articuladamente para poder cubrir y brindar servicios a estas personas”.

“Por supuesto que esto implica toda una logística y una organización previa a la que nosotros estamos abocados junto con la Nación, tanto desde el punto de vista de desarrollo informático, la carga de datos y la conformación de una base de datos importante para poder nominalizar a cada una de estas personas.

Por otro lado, tarjetizar también a estas personas como para que tengan sentido de pertenencia y también una individualización en ese sentido para cuando concurran a nuestras salas”.

