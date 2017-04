Corrientes abona plus de 2 mil pesos por agente y ya invirtió $410 millones este año.

Hacienda y Finanzas de Corrientes confirmó que el cronograma de pago de plus, de $2 mil pesos de bolsillo, comienza a pagarse este lunes 10.

Ese día se liquidará a los beneficiarios con números de documentos terminados en 0, 1, 2 y 3. Este tramo estará disponible el sábado 8 a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes S.A.; continuará el martes 11, para los D.N.I. terminados en 4, 5 y 6; y finalizará el miércoles 12.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, anunció una nueva inyección al mercado local de 150 millones de pesos, confirmando los días de pago del plus mensual de abril, remunerativo no bonificable, de $2 mil de bolsillo, alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados, incluyendo a los pasivos municipales de toda la provincia.

Con la liquidación del adicional de abril, el Gobierno Provincial acumula en los tres primeros meses de la vigencia del nuevo esquema de recomposición salarial 2017, una inversión de más de $410 millones solamente con el pago del adicional mensual.

“Las características de nuestra provincia, de ser productora de productos primarios, hace que tenga ventajas comparativas; aunque todavía no pueden ser elaborados integralmente en nuestra provincia y gran parte de ellos tiene destino exportable y demás. No tenemos la suficiente mano de obra en el sector privado, que sustituya la presión de la demanda del empleo que recae inmediatamente en el sector público”, identificó Vaz Torres.

Servicios



“Cuando hablamos de los salarios de los trabajadores públicos del Estado estamos hablando de la contrapartida del servicio educativo por ejemplo. Es decir, el alto porcentaje del servicio educativo, un elemento tan importante de la sociedad como es la formación de los niños está incorporado en el salario del docente”, destacó el titular de Hacienda y Finanzas de Corrientes.

“Igualmente, desde el punto de vista de la seguridad, el agente público que está trabajando en la prevención, en la investigación, como es el policía como comúnmente lo conocemos, se está vinculando a esa mano de obra de servicio con el servicio de seguridad. Más allá que por ahí decimos que la sociedad en sus prioridades encuentra que la seguridad es un tema que genera más expectativa social en cuanto a que ese servicio sea todo lo adecuado que necesitamos, eso más tiene que ver con una cuestión estructural del país, una situación donde el delito y fundamentalmente los delitos graves empiezan a tener una mayor envergadura con relación a tiempo atrás”, resaltó Vaz Torres.

“En este contexto, es necesario poner el acento en más tecnología, en más capacitación, en más estrategia, en coordinar suficientemente las acciones entre los distintos organismos del Estado. Existen muchos factores, pero indiscutiblemente, el componente salarial en las fuerzas policiales es muy importante. Por eso se habla de una inversión salarial muy importante también para este sector”, enfatizó el Ministro.

“Lo mismo con el sector de la salud. Detrás del servicio de salud se encuentran los trabajadores, como los enfermeros, los agentes que se dedican a la limpieza hospitalaria, los médicos, todo el personal de nuestro servicio del sistema de salud”, aseguró.

“Por eso, cada vez que se dice inversión salarial es porque realmente es la contrapartida de estos servicios públicos esenciales. Y en la administración central del Estado y los organismos descentralizados también tienen la correspondiente contrapartida”, definió Vaz Torres.

Evolución Anual



El ministro Vaz Torres también recordó que, de acuerdo a lo establecido por el gobernador Ricardo Colombi en el esquema de recomposición definido para el año, entre marzo y septiembre próximo el plus mensual, remunerativo no bonificable, pasará de $1.300 a $3.000 de bolsillo, en cuatro tramos. A través del decreto N°446, este mes se aumenta el plus en $700, pasando de $1.300 a $2.000 de bolsillo.

El segundo tramo se ejecutará en mayo próximo, cuando la Provincia aumentará otros $300, elevando el beneficio a $2.300 de bolsillo. En el tercer tramo se sumarán otros $400, en julio, ascendiendo el adicional a $2.700; y finalmente, en septiembre se ejecutará el cuarto tramo, que consistirá en otros $300 de suba, totalizando la asistencia $3.000 pesos de bolsillo.

Tramos

El Ministerio de Hacienda y Finanzas coordinó así con el Banco de Corrientes S.A. los pagos del adicional correspondiente al mes de abril:

ADICIONAL DE $2.000 Terminación DNI Fecha de Pago 0, 1, 2, 3 Lunes 10/04 (*) 4, 5, 6 Martes 11/04 7, 8, 9 Miércoles 12/04

Disponible desde el sábado 8 de abril en los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes S.A.

Fuente | Prensa Corrientes

Ver más en InfoPaso | Economía