Un repudiable acto de violencia se concretó en la mañana de la fecha en el acceso y pasillos del ministerio de Educación de Corrientes, oportunidad en que un grupo de manifestantes de agrupaciones sociales, alentados por el dirigente del SUTECO Fernando Ramírez y del justicialismo Nancy Esteche.

Los manifestantes pretendieron tomar el edificio de esta cartera, apelando a empujones, amenazas, insultos y agresiones al guardia de la fuerza de seguridad del lugar y a funcionarios y trabajadores.

La titular de la cartera destacó que la marcha no estaba relacionada con el reclamo salarial, es más anteriormente los subsecretarios de Mauro Rinaldi y Julio Navías, recibieron a los primeros manifestantes y tomaron nota de sus demandas, tras lo cual estos se dirigieron a otras dependencias oficiales, pero luego de manera sorpresiva un nuevo grupo encabezados por los mencionados Esteche y Ramírez, iniciaron los actos de violencia descriptos.

Tras ello la ministra Susana Benítez acompañada por el secretario General de la Gobernación Juan Carlos Álvarez, brindó una conferencia de prensa identificando a los responsables de los actos de violencia, concluyendo que responden a una motivación política, dado que no hay en la provincia excusa para ello.

Ambos funcionarios expresaron que el mismo gobernador Valdés se comunicó preocupado por el hecho y destacó que el gobierno en el marco del respeto y la ley, atiende y atenderán a todos los sectores, pero no se tolerarán actos de violencia e intentos de copamientos de edificios públicos. Los ministros anunciaron que se concretarán las denuncias ante la justicia contra los responsables de los actos de violencia.

Debido a los incidentes de público conocimiento, la ministra de Educación, Susana Benítez brindó una conferencia de prensa a los medios de comunicación en la sede ministerial, acompañada por el titular de la Secretaría General de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez y los subsecretarios –de Gestión Educativa y Administrativa- Julio Navías y Mauro Rinaldi.

Conferencia de prensa

Al hacer uso de la palabra, la titular de Educación manifestó inicialmente su intención de “realizar una denuncia pública dado que este Ministerio fue víctima de violencia por parte de organizaciones sociales que llegaron en virtud de ciertos reclamos”.

En un primer momento “llegaron a este Ministerio organizaciones a quienes se los recibió, llevaron adelante un petitorio (que se recibió) y se retiraron tranquilamente; minutos después, llegaron otras organizaciones y aquí quiero declarar públicamente que han sido movilizados por sectores políticos del peronismo y también por una organización gremial que es SUTECO”, añadió la misma.

Continuando, la funcionaria contó: “Recibí mensajes del señor Fernando Ramírez pidiéndome que se los atienda, al minuto de entrar esta organización violentó el Ministerio; fue un sabotaje, lastimaron a la gente”.

Siguiendo, la titular de la cartera señaló que “aquí hay gente que está trabajando, docentes que realizan trámites; estas personas fueron lastimadas, violentadas y parte del Ministerio está roto; un acto total de violencia que no induce al diálogo y que lamentablemente está movilizado políticamente en una provincia donde reina la paz, la organización y que nosotros estamos trabajando justamente en días previos al inicio del ciclo lectivo para la entrega de lo que ellos vienen a solicitar, que fueron útiles escolares , algo que siempre hacemos”. “Lamentamos esta situación, queremos llamar a todos a la reflexión de que no son las formas, debemos ser los promotores del ejemplo hacia nuestros propios hijos”, agregó.

De manera pública, Susana Benítez adjudicó y ratificó “la responsabilidad a Fernando Ramírez, que ingresó al Ministerio de forma violenta, de forma pertinente y realizaremos las denuncias penales correspondientes”, señalando también “a la rectora de una escuela muy identificada con el PJ”.

Solidaridad y Firmeza del Ministro Álvarez

El titular de la cartera de la Secretaria General de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez, se hizo presente en el ministerio de Educación tras los actos de violencia que se registraron en esa cartera, y expresó que venía en representación de los demás colegas del Gobierno y en solidaridad con la única mujer del Gabinete como es Susana Benítez, transmitiendo que el gobernador Gustavo Valdés se comunicó preocupado por los hechos de violencia registrados. Álvarez fue contundente al sostener; “Corrientes es una provincia en la que impera la paz y tranquilidad, en la que todos los sectores son atendidos y contemplados sus reclamos, pero no se tolerará que un dirigente gremial, se aproveche de una supuesta representación que dice ostentar y junto a otros dirigentes políticos del peronismo, intenten la toma del Edificio que representa a la Educación de los Correntinos, por lo que se harán la denuncia correspondiente en los distintos ámbitos”.

Al dirigirse a los presentes, el Ministro dio cuenta que a pesar de los incidentes “de todas formas se asistirá a las organizaciones, este Gobierno siempre asiste a los más necesitados y los funcionarios tenemos precisas órdenes del Gobernador a que estemos atentos a las necesidades de los ciudadanos correntinos”. “Como ministro secretario general estoy acá, siendo solidario a la persona, que es la titular de Educación, siendo una dama, con lo que tuvo que soportar algo a lo que no está acostumbrado el correntino; no se trata si van a haber sectores que van a participar de las paritarias o no, eso no se discutió hoy en ningún momento”, añadió enfáticamente.

Posteriormente, el funcionario provincial agregó que “al enterarme por teléfono de los hechos, hicimos un cuarto intermedio y a esas agrupaciones las atenderé personalmente; tenemos que ser solidarios con nuestra única mujer y dama que tenemos en el gabinete y agradecer a nuestro personal policial por soportar sin reaccionar”. “Si hay algo que caracteriza a este Gobierno es el diálogo y el respeto, cómo pueden pedir respeto estas organizaciones si no lo brindan, es algo que repudiamos y hacemos la denuncia públicamente”, manifestó el Ministro.

Finalizando, Álvarez expresó: “Vamos a seguir trabajando de la misma manera, esto nunca se trató de una cuestión salarial, este Gobierno nunca dejó de dar respuestas a los sectores sociales más necesitados. Estamos en tiempo de trabajo y está a la vista cómo recibieron estas mismas organizaciones el acompañamiento del Gobernador. Lo de hoy no fue espontáneo, sino planificado”, sostuvo y cerró el funcionario.

Fuente | Información Pública.