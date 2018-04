Seguridad y Policía advirtieron que habrá firme control a seguidores.

El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, junto a la cúpula de la Policía de Corrientes, convocó a los líderes de grupos de cumbia para transmitirles que realizarán un firme control a sus seguidores. “Vamos a actuar firmemente y no vamos a permitir situaciones de desorden y caos”, les advirtió el funcionario provincial durante la reunión que tuvo lugar este viernes a la noche en el edificio ministerial, con presencia de funcionarios municipales para articular acciones al respecto.

“No vamos a permitir situaciones de desorden y caos como las que se vivieron anoche en la ciudad, en donde cientos de seguidores violaron las ordenanzas de tránsito, sentidos de circulación, ocasionaron daños y pusieron en zozobra a gran cantidad de ciudadanos que se vieron sorprendidos con este escenario”, advirtió López Desimoni, luego de la reunión que mantuvo en su despacho oficial con los líderes de los grupos de cumbia “Yiyo y los Chicos Diez”; “Eclipse”; “Los Originales”; “La Conquista”, y El Arranque”.

El Ministro de Seguridad les dijo allí que “vamos a actuar firmemente dentro de lo que establece la ley”. Al respecto indicó a Información Pública que “vamos a apelar a todo lo que ampara la normativa vigente para que la Policía cuide el orden, lo restablezca en caso de que sea alterado y trabaje en la prevención de la comisión de ilícitos”.

También participaron en esta reunión el secretario de Coordinación del Municipio capitalino, Hugo Calvano y la subsecretaria de Tránsito, Elizabeth Tumilasci, por lo cual López Desimoni señaló que “la Municipalidad va a aportar en este marco el control del tránsito para impedir que se circule en contramano, poniendo en peligro la vida de personas”.

Y agregó que “la Policía también va a controlar el tránsito, es necesario recordar que el Código Contravencional prevé sanciones a quienes ponen en peligro la circulación del tránsito”. En este sentido, aclaró que “la Policía también tiene facultades para detener y aplicar las sanciones previstas al respecto”.

“Lo que estamos haciendo es articular acciones para que el Estado trabaje firmemente en brindar seguridad”, concluyó López Deimoni.

En tanto, por la Policía de Corrientes estuvieron en la reunión el subjefe de Policía, Crío. Gral. Eduardo Acevedo; el Director General de Seguridad y Prevención del Delito; Crío. Gral. Emilio Rodríguez; el Director de Seguridad Metropolitana, Crío. My. Cesar Acevedo; el Director de Planeamiento y Operaciones, Crío. My. Carlos Valenzuela; el Director de Planeamiento y Control y Gestión, Crío. My. Hugo Morales.

