Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes por el tema antenas

Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes. Desde ECO acusan a Ríos de “negociado” con la instalación exclusiva de antenas que autorizó por $ 12 millones.

La sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes dejó este jueves como saldo un “manto de sospechas” alrededor del convenio que firmó a fin de año el intendente Fabián Ríos con una empresa para la instalación de antenas.

Desde el bloque ECO + Cambiemos denunciaron un “negociado” del jefe comunal que, sin licitación, le entregó por 20 años a una firma denominada Torresec S.A. la exclusividad de espacios en la ciudad, a cambio de 12 millones de pesos.

También preocupa el impacto ambiental y por estas razones pidieron informes que el oficialismo resiste aprobar.

En la última sesión del año pasado y convocada de manera extraordinaria por Ríos, el oficialismo aprobó la Ordenanza Nº 6524 que homologa así este convenio entre el Municipio y la empresa Torresec S.A. para la instalación de antenas en 20 espacios cedidos por la Comuna, aún no determinados, pero que una vez que así sea, en un radio determinado quedará vedada la posibilidad de instalarse alguna otra antena de comunicación.

De esta manera, la empresa explotará esos espacios por 20 años, pudiéndose prorrogarse por otros 20 años, y así el Municipio cobra unos 35 mil dólares a la misma por cada una de estas antenas exclusivas.

“Negociado”

Cada “espacio” será de 100 metros cuadrados, según el convenio, a lo que el concejal de Cambiemos, Hugo Calvano calificó de “negociado”, ya que “35 mil dólares por 20 años para ese espacio es poca plata”. Y agregó que “en conjunto estamos hablando de cerca de 12 millones de pesos y si el Municipio cede espacios por ese monto, exige un llamado a licitación, algo que se obvió”.

Peligro ambiental

“Además está la cuestión ambiental”, remarcó luego Calvano y entendió que “al no definirse previamente la ubicación de estos ‘espacios’, pueden recaer alguno de ellos en una plaza, por ejemplo, y el convenio no contempla la evaluación ambiental que requiere una instalación de antenas”.

“Manto de sospechas”

“Propusimos un pedido de informe para que el Señor Intendente explique por qué no llamó a licitación; que identifiquen cuáles son los espacios a ceder; y qué hay en materia de impacto ambiental, porque también estamos hablando aquí de la salud de las personas”, señaló Calvano.

Sin embargo, el bloque oficialista se negó a aprobar, pasando a comisión el pedido. “Es lo mismo que nada”, se quejó el edil opositor. Y sentenció que “no son transparentes, no sólo con este tema, sino con las fotomultas, el fideicomiso Santa Catalina que no rinde cuentas por la venta de terrenos públicos y quedan 12 pedidos de informes aprobados que todavía no tienen respuesta”.

Finalmente, sostuvo que “si este pedido no se aprueba, deja directamente un manto de sospechas, cuando la transparencia es una obligación del Intendente hacia los vecinos, quienes tienen todo el derecho a saber qué se hace con su plata”.

Colaboración | Catriel Fernández

