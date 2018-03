En el marco del primer día del Gran Cierre Provincial del Tekoverano 2018, se llevó adelante este viernes por la tarde el inicio de las competencias del Tekomundialito.

Participan representantes de la Villa Turística Paso de la Patria, otras localidades del interior y Capital. Mientras que, en el anochecer de esta jornada, ya se podía disfrutar sobre el escenario principal de la Batalla de las Bandas, con un gran marco de público que se comenzaba a acercar al predio ubicado en la Costanera Sur de la ciudad de Corrientes.

“Como gran esfuerzo que hace el Gobierno provincial, estamos felices de contar con la totalidad de las delegaciones”, declaró el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez, ante la prensa, mientras recorría el predio del Programa Provincial Tekové Potí. Relató que “en esta primera jornada de las 3 que vamos a estar viviendo, hoy ya se disputaron los primeros encuentros deportivos en lo que respecta al fútbol, el Tekomundialito”.

A lo que agregó que también para este viernes “proponemos la Batalla de las Bandas, donde habrá 4 contrapuntos: 2 bandas en forma simultánea tocando un tema cada uno para que los fanáticos disfruten y puedan brindar un buen show”. Cabe recordar que en este sentido los cruces se darán entre Acento vs. Originales; Los Vecinos vs. Tallarín; G-Latina vs. La Rumbera; Gerardo y Los Chaques vs. Continua2, y para el cierre está previsto el show de “Carlitos y Los Foras”.

Álvarez realizó además un balance del Tekoverano 2018, el cual “es altamente positivo” dijo y agregó a la vez que está “muy orgulloso del equipo de trabajo”. Si bien ahora el Tekové “está a cargo de un nuevo coordinador general como Mauro Segovia, que está a la altura de las circunstancias, yo los sigo acompañándolo estando con ellos y viviendo lo que va a ser toda esta fiesta”.

Valoró que el gobernador Gustavo Valdés le haya dedicado a este Programa un párrafo especial en el discurso de la apertura de la Asamblea Legislativa, en donde dijo que “es una de las herramientas para la integración social”.

Para este sábado 24 está programado la continuación del Tekomundialito a partir de las 8 horas, y para las 11 la Inauguración Oficial con el desfile de las delegaciones. En tanto que desde las 18.30 comenzarán los shows artísticos con el cierre de “El Mago y La Nueva Luna”.

El domingo será la elección y coronación de la Reina Provincial del Tekoverano, y la premiación a los Campeones, para lo cual se espera la presencia del primer Mandatario. El cierre de esa jornada estará a cargo del show de Ráfaga.

Fuente | Prensa