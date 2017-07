Clase X: así es la primera pick-up de Mercedes-Benz

Luego de un período de misterio, finalmente la marca alemana presentó su primera pick-up mediana. Fue en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Todos los detalles del nuevo modelo.

Hace pocos días te contamos que Parabrisas fue uno de los privilegiados medios del mundo (el otro argentino fue Auto Test) en conocer y experimentar el comportamiento del modelo definitivo de la Clase X, la primera pick-up mediana de Mercedes-Benz. Ahora, casi un mes después de aquella presentación en Alemania, y vencidos los plazos de veda que nos impedían darte detalles del nuevo modelo, nos acoplamos desde Buenos Aires al lanzamiento mundial de la Clase X realizado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Del Concept X a la Clase X

Cuando analizamos la información que recibimos en Alemania, comunicada por los máximos responsables de las áreas de Ingeniería, Diseño y Márketing (Dr. Stephan Mengel, Kai Sieber y Christian Pohl, respectivamente), especificaciones y detalles confirmados por el material entregado por la compañía, tuve la sensación de que no había demasiadas novedades que agregar a los datos que recabamos en octubre del año pasado cuando fue presentado el modelo conceptual en Estocolmo, Suecia, ocasión en la cual la revelación de los Concept X (Stylish Explorer y Powerful Adventurer) fue acompañada por mesas de trabajo donde se ofrecieron detalles técnicos.

Ahora bien. Si consideramos que en el evento de Estocolmo los responsables de la compañía aseguraron que el modelo de serie sería muy similar al conceptual, hubiera sido sorpresivo que, finalmente, fuera diferente. Pero a no confundirse: Clase X muestra una estética más terrenal que los concept X, y aunque comparte elementos con las pick-up Renault Alaskan y Nissan Frontier, la de Mercedes-Benz tiene su personalidad.

Si la comparamos con el modelo conceptual, el de serie muestra una trompa que mantiene el logotipo de la marca de grandes dimensiones, aunque instalado en una parrilla elegante (sigue el estilo de los sedanes) que cubre una toma de aire de generosas dimensiones. Los grupos ópticos disponen de luces led de circulación diurna, de disposición similar a los de Nissan Frontier, del mismo modo que son similares a los del modelo de la marca japonesa (y también al de la francesa) los panales de puertas y los de la caja de carga.

Con esa configuración, Clase X mide 5.340 mm de largo, 1.920 mm de ancho y 1.819 mm de alto y es decir que su carrocería es más grande que sus hermanas, y aunque comparte la misma distancia entre ejes (3.150 mm), la pick-up de Mercedes cuenta con trochas más grandes: 1.632 mm adelante y 1.625 mm. Esa condición refuerza una de las características distintivas de la Clase X: chasis y suspensiones reforzados.

En cuanto a la caja de carga, la Clase X también ofrece dimensiones interesantes (1.587 mm de largo, 1.560 mm de ancho y 474 mm de alto), con una capacidad máxima de 1.042 kg.

Es necesario destacar también que, por ahora, solo se ofrecerá en opción de cabina doble.

Las ruedas varían con cada versión: desde llantas de chapa de diseño “poco Mercedes” en las más básicas, hasta otras de diseño más atractivo en medida de 17, 18 o 19 pulgadas.

Versiones

Las opciones que conformarán la oferta inicial de la Clase X (estará disponible en Alemania desde el mes de noviembre por un valor que rondará los 37.000 euros) y, luego, se sumarán el resto de Europa, Sudáfrica y Australia; Argentina y Brasil la recibirán en 2019, una vez iniciada la producción en la planta de Córdoba) serán tres versiones, Pure (la opción más básica), Progressive (intermedia) y Power (tope de gama), y cuatro motorizaciones.

Para el momento del lanzamiento comercial (fin de este año), se ofrecerá con motores de cuatro cilindros. Dos de ellos son turbodiésel common-rail de 2,3 litros disponibles en potencias de 163 CV para la X220d (un turbo) y 190 CV para la X250d (biturbo). Una variante naftera (X200) con motor de 165 CV, también se ofrecerá, pero para mercados específicos tales como, por ejemplo, Dubái y Marruecos.

La sorpresa es la opción turbodiésel V6 que se incorporará a mediados de 2018: entrega 258 CV de potencia y 55,5 kgm de par. Esta motorización y la de 190 CV serán las que se comercializarán en Argentina.

En cuanto a la transmisión todas las versiones serán 4×4, sea de transmisión integral o por conexión específica (alta y baja se conectan a través de un comando eléctrico). Las opciones tope de gama tendrán el sistema 4Matic y caja automática 7Gtronic Plus y un sistema electrónico Dynamic Select para configurar el modo de conducción según cinco programas: Comfort, ECO, Sport, Manual y Offroad.

Súper equipada

Para respetar el legado de seguridad que ostenta la marca, la Clase X dispone de un nivel de equipamiento de seguridad súper completo. Entre otros elementos dispone de siete airbags y sistema i-Size para sillas infantiles. En las opciones más equipadas aparecen, entre otros, sistema de asistencia de frenado activo, alertador de cambio involuntario de carril y asistente de lectura de señales de tránsito. Además, aparece un asistente de estabilidad del remolque, sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos, sistema de llamadas de emergencia, control de crucero y faros led que ofrecen un haz de luz más brillante. Una cámara de 360 grados está disponible además de otra para la marcha atrás.

Por supuesto, la dotación de la que dispondrán las unidades que se venderán en la Argentina a partir de 2019 todavía no está definida, aunque sí la estrategia de la marca para el mercado local: los responsables de Mercedes-Benz en nuestro país saben que seducir al público que puede comprar los modelos más equipados no será muy difícil. El desafío para ellos aparece en la entrada de gama: convencer a los potenciales clientes de que una camioneta con la estrella de tres puntas en la parrilla puede ser también la mejor herramienta de trabajo. Pero la marca alemana lleva muchos años produciendo y vendiendo camiones, buses y utilitarios. y ofreciendo por ellos un servicio de posventa sin fisuras, respaldo que se transforma en un argumento de peso y que, sin duda, no van a desaprovechar.

