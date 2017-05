Caería el pedido de juicio político contra Armando Bordón

Este viernes, la comisión investigadora del Concejo Deliberante de Paso de la Patria tenía que presentar el informe pero hasta el momento no lo hizo. La Causa Judicial seguiría. Los vecinos denuncian al intendente Armando Bordón por los fondos para una obra que no fue realizada.

El 4 de mayo se conformó la Comisión Investigadora por la denuncia que efectuaron 50 vecinos por fondos que debían ser destinados a cloacas fantasmas y que no se habría realizado. Hasta este viernes había tiempo para presentar el informe y esto todavía no se concretó.

“La denuncia penal seguiría pero la acción del juicio político podría caer si no llegan a presentar el informe”, indicó el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Sicardi.

El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) envió a Paso de la Patria cerca de 1.200.000 pesos para la obra pero la rendición no está conforme a lo que pretendían.

En ese sentido, el Presidente del Concejo explicó que el predio donde debía realizarse la obra esta usurpado y se realizó en otro lugar. “La denuncia lo inicio un particular y después de eso se sumaron varios vecinos. La Comisión Investigadora no presentó el informe, entonces no hay pedido de juicio político formalmente”, precisó.

