Al grupo ERSA le podrían adjudicar el sistema de la boleta electrónica en la capital correntina.

El voto con boleta electrónica encerraría, más allá de obligar a la ciudadanía correntina a sufragar cinco o seis veces en el 2017, un negocio de millones que le sería cedido a la firma ERSA.

El grupo de empresas lideradas por Juan Carlos Mono Romero, que actualmente controla el monopolio del transporte urbano de pasajeros y la recolección de residuos, tendría media licitación adentro.

Implementar el nuevo sistema y los comicios capitalinos separados del resto, insumirían alrededor de 30 millones de pesos, el equivalente a 25 cuadras de pavimento o a 4 Salas de Primeros Auxilios (SAPS) de buen tamaño equipadas totalmente.

La intendencia capitalina presupuesta por calle pavimentada cerca de $1.500.000, mientras que en el municipio de Mercedes, baraja un costo de 300.000 pesos por cada 110 metros de hormigón armado, el que incluye además el reacondicionamiento en las conexiones de cañerías de agua y cloaca. Para el intendente Víctor Cemborain, lo que gastaría Ríos en su elección a destiempo, le significarían pavimentar 100 cuadras en su ciudad. La información fue chequeada por este medio, solo 72 horas atrás.

En agosto de 2016, el jefe comunal capitalino ya le había confiado a los concejales oficialistas que el costo del voto con boleta electrónica rondaría una inversión de 22 millones de pesos, más el desarrollo de los comicios. Pasaron algunos meses de aquella vez. Ahora sumado a una inflación del 40% anual con una variable de ajuste en insumos y la suba evolutiva del dólar, cálculos preliminares aseguran que el monto sufriría modificaciones considerables arrimando la inversión una treintena de millones.

Indudablemente un dinero que el municipio no tiene. La erogación por el aumento salarial de enero para los empleados de la comuna, alcanzaron los tres millones de pesos. En una rápida ecuación, el gasto de la boleta electrónica serviría para otro incremento, aunque esta vez anual, en los haberes de los agentes y obreros municipales. No caben dudas que la idea del intendente Ríos, solo se puede lograr con el aporte financiero de la provincia. No por algo la oposición en el Concejo Deliberante integrada por el radicalismo, salió a denunciar horas atrás sobre una supuesta “operación político-judicial” que estaría intentando frenar la aplicación de la Boleta Única Electrónica en la ciudad de Corrientes. Más claro echarle agua mineral. La UCR no solo que participa, sino que defiende la idea implementada por Ríos, que dentro del peronismo, la entienden como perjudicial a las chances de lograr la gobernación.

Interpretan que al separar el acto electivo del mayor distrito electoral de la provincia de los comicios donde se elegirá al sucesor de Ricardo Colombi, se quita el llamado voto arrastre del municipio local. La situación favorecía al postulante oficialista, cuando por ahora las encuestas sitúan a Camau Espínola en el primer lugar por la disputa del sillón de Ferré.

EL STJ y la QUINTA COLUMNA

El fallo judicial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dándole la posibilidad a la municipalidad de utilizar el sistema, aunque acotándolo a una elección separada del resto, comenzaría a certificar la existencia de un acuerdo subterráneo entre Ricardo Colombi y Fabián Ríos a expensas de Carlos Vignolo, a quien no lo une solamente la actividad política del alcalde de la ciudad de Vera. Lazos familiares, negocios de limpieza, ampliados a otras áreas comerciales, circulan en el boca a boca de las malas lenguas, que cada día se multiplican construyendo más sospechas.

El antecedente más cercano, el 2007. En las elecciones de ese año el Consejo Capital del PJ comandado por Ríos, acordaría por fuera del partido la lista de concejales con el radicalismo del entonces intendente Vignolo y del diputado nacional Ricardo Colombi. Ambos estaban confrontados con Arturo Colombi, el mandatario correntino de ese momento.

La apurada resolución del STJ durante la feria judicial fue ordenada desde la esquina de Salta y 25 mayo. Hubo confesión de algún ministro. Asimismo se sabe de la dependencia de la justicia hacia el actual poder político. Al enjambre de hipótesis se suma la operación resurgimiento del otrora Frente de Todos (UCR-PJ) maniobrada por Tomás Rubén Pruyas, que como un fiel objetivo apunta a dividir al justicialismo, ubicándolo al médico pediatra en la formula junto a un radical. Liderar la quinta columna, no preocupa al ex vicegobernador.

