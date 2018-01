Banco de Corrientes desmintió que habría paro bancario

Desde el Banco de Corrientes desmienten el paro bancario que circula en las redes sociales.

El gerente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham desmintió el comunicado que circula en redes sociales que indica que el 1 y 2 de febrero hay paro bancario.

Abraham sostuvo que “ya hace un tiempo la central bancaria está analizando medidas de fuerza en todo el país, pero lo que está circulando por las redes sociales sobre el Banco de Corrientes es totalmente falso. El 1 y 2 de febrero el Banco va a trabajar normalmente y no va a haber ningún inconveniente”, remarcó en declaraciones radiales.

Creo que quieren desestabilizar porque dicen que un día no va a haber dinero, otro día no va a haber banco y otro día no va a haber reposición en los cajeros. Eso es totalmente falso, no sé de dónde viene verdaderamente la versión y la desmiento total y absolutamente”, aseveró.

Asimismo, señaló “creo que los empleados tienen puesta la camiseta del Banco y de la Provincia, y son personas totalmente responsables y no creo que puedan llegar a este extremo de ninguna manera”.

Consultado sobre qué opina de las medidas de fuerza del sector, Abraham explicó: “como es lógico cada gremio tiene su manera y su forma de hacer los cálculos. Todos los reclamos me parecen lógicos, toda lucha del empleado por su mejora y su sector también la acepto dentro de las reglas de juego de la democracia”.

Por su parte, Juan Lezcano, secretario general de La Bancaria, también desmintió ese comunicado y advirtió que si se realiza una medida de fuerza será para la semana que viene. Explicó “el 1 de febrero fuimos convocados todos los secretarios generales del país y allí seguramente vamos a tomar una decisión, probablemente para la semana que viene”.

Aclaró que “en la provincia de Buenos Aires va a haber paro bancario no acá”. En este sentido confirmó que “los bancos van a atender normalmente. Si se toma una medida será para la semana que viene”, afirmó.

