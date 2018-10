Audiencia de conciliación por conflicto de poderes en Paso de la Patria

El Superior Tribunal de Justicia convocó para este miércoles (03.10.18) a las 9, al intendente y los concejales de Paso de la Patria a una audiencia de conciliación.

Se busca una alternativa para destrabar las diferentes cuestiones por las que atraviesa estos poderes municipales.

Los ediles circunscriben el encuentro a una cuestión meramente presupuestaria, separando del encuentro la cuestión el Juicio Político, mientras que desde el Ejecutivo comunal se destacó que “es una mediación del STJ, va más allá del presupuesto y una comisión investigadora”.

Postura de los Concejales

En diálogo con “A pura Radio”, el vicepresidente Primero del Concejo Deliberante de Paso de la Patria, Fernando Bravo sobre la convocatoria de mañana por parte del Superior Tribunal de Justicia destacó que “es una conciliación con el intendente para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto para el Concejo, porque con el asignado por el intendente este Consejo no puede funcionar.

“Nosotros no estamos reclamando aumentos de sueldo sino contar con los recursos básicos para poder funcionar como Concejo”.

Nosotros fuimos citados para mañana a las 9 por el STJ, pero es un tema ajeno a la tarea de la Comisión Investigadora esto es una cuestión que veníamos hablando con el intendente por la situación crítica por la que veníamos atravesando, no tenemos internet, computadoras, mueves…”

Señaló, “queríamos un acuerdo con el intendente porque el presupuesto asignado no alcanza para nuestro funcionamiento y nos extraña, aunque no tanto, que el intendente lo haya llevado a la justicia, como para embarrar un poco la cuestión”.

Explicó: “nosotros tenemos nuestra postura, no vamos a reclamar dinero para aumentar los sueldos, porque esto está fijado por Carta Orgánica, que es el 40% del sueldo del intendente y el 60% de viceintendente”

Enfatizó que “hoy está en riesgo el buen funcionamiento del Concejo, todos los tramites, gastos de escribanía, fotocopias, y demás actos administrativos hoy están corriendo por nuestras costas personales”

Subrayó que el trabajo de la Comisión Investigadora “es otra cosa, y está yendo muy bien su análisis “.

Visión del Ejecutivo Municipal

Por su parte, el Dr. José María González, asesor externo y apoderado del intendente Guillermo Osnaghi destacó que “las expectativas nuestras son amplias desde el punto de vista de que el STJ asume un lugar de encuentro… es una mediación del STJ va más allá del presupuesto y del juicio político”

Comentó que “el lunes nosotros enviamos cédulas a todos los concejales donde detallamos una nómina de temas que inquietan al Ejecutivo Municipal por el conflicto de poderes que pretendemos que sea analizado mañana, entre ellos el propio tema del presupuesto del concejo”.

Lamentó que “todo esto hace que la gestión distraiga su atención y desnaturalizan algunas cuestiones, en vez de poner toda esas ganas y esfuerzo en cosas que beneficien realmente a Paso de la Patria”.

Explicó que “Osnaghi no tiene inconveniente en ejecutar el 4% del presupuesto para el Concejo lo que sucedió, y he aquí la maliciosa estrategia que los concejales, no dicen que sancionaron una ordenanza elevando este porcentaje al 8% del presupuesto, norma que fue vetada por el intendente pero que los concejales insistieron y la dejaron firme, aunque va a contrapelo de todas las normativas vigentes al respecto en la provincia”.

Esperemos que este espacio de mediación que da el STJ, sirva para unir las partes, algo que la política no lo puede conseguir”.

Foto | Rubén Gauto.