Asumió Julio Navías como Subsecretario de Gestión Educativa

En el día de la fecha, Julio Navías, quien se desempeñaba en la coordinación General de Gabinete, asumió como subsecretario de Gestión Educativa en las instalaciones del Ministerio de Educación, en Corrientes Capital.

En un sencillo acto, y con la presencia de autoridades provinciales, el funcionario manifestó “el compromiso de honrar este cargo que me han asignado haciendo lo que me enseñaron y lo que he aprendido, trabajando con esfuerzo, dedicación, compromiso y pasión todos los días en pos de una mejor educación para todos”.

En un hall colmado, el acto de asunción contó con la presencia del secretario del Consejo Federal de Educación, Orlando Macció; la ministro de Educación, Susana Benítez; el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo; los titulares de Hacienda y de Coordinación, Enrique Vaz Torres y Eduardo Vischi; el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi y diferentes funcionarios provinciales de la citada cartera educativa provincial.

Antes de la rúbrica de las autoridades educativas, del decreto firmado el pasado 1° de febrero por el gobernador Ricardo Colombi para que el citado funcionario ocupe el cargo, la ministro de Educación se dirigió a los presentes celebrando la asunción del flamante Subsecretario, reconociendo “su acompañamiento de manera incansable e incuestionable en esta gestión, sin tener muchas veces sábados, ni domingos”. “Ha sido un verdadero compañero de trabajo, y los ministros que me han antecedido han dado cuenta de que es un compañero cabal, con muchas cualidades como funcionario, tanto en lo que hace a la gestión, aunque quiero resaltar su valor humano”, destacó Susana Benítez, en referencia a Navías.

En otro orden de cosas, la Ministro también dio cuenta de que “junto a él hemos tenido innumerables caminatas y horas de trabajo en el interior provincial, por lo que considero una decisión acertada el haberlo elegido para el cargo”.

Además, por otra parte, la misma reconoció “el trabajo interesante e importante que ha realizado la subsecretaria saliente, Gabriela albornoz”, remarcando que “en toda estructura de una organización los cambios son permanentes de acuerdo a la planificación de cada área”.

Palabras de Julio Navías

Al hacer uso de la palabra, el flamante Subsecretario dio inicio a su “breve discurso, ya que soy de los que piensan que hay que hacer más y hablar menos”, agradeciendo “la designación para el cargo por parte del señor Gobernador, quien ha confiado en mí para desempeñarlo, lugar que honraré haciendo lo que me enseñaron y lo que he aprendido, trabajando con esfuerzo, dedicación, compromiso y pasión todos los días en pos de una mejor educación para todos”.

Continuando con su alocución, Navías ratificó, por otra parte “la necesidad de seguir trabajando en equipo, ya que nadie es imprescindible por sí sólo; escuchando a la gente, diciendo siempre la verdad, respondiendo a los reclamos, teniendo buen trato, sencillez y respeto”, a la vez que se despidió de los presentes invitándolos “a renovar el compromiso de seguir trabajando en pos de una mejor educación para todos”.

Fuente | Prensa Corrientes

