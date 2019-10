Artistas correntinos van a Mar del Plata.

El próximo sábado 5 de octubre parte la delegación de Cultura que representará a la provincia de Corrientes en los Juegos Nacionales Evita, que se realizarán en la ciudad de Mar del Plata del 6 al 11 de octubre. Se suman a los más de 750 jóvenes correntinos que competirán en las disciplinas deportivas.

Para formar parte de esta delegación los jóvenes de entre 12 y 18 años, tuvieron que sortear diferentes instancias: local, regional y provincial de los Juegos Culturales correntinos, organizado por el Instituto de Cultura de Corrientes, a través de la Dirección de Relaciones Institucionales. La final provincial se llevó a cabo a principios de septiembre en el Teatro Vera, con más de 120 participantes de 25 municipios de la provincia.

Durante su estadía en la ciudad feliz, los representantes provinciales en el área de cultura participarán en diferentes actividades. Todos los días asistirán a talleres con maestros reconocidos en las diferentes disciplinas, y participarán de espectáculos y muestras, llevando siempre música, danza, letras, artes visuales y audiovisuales.

En esta oportunidad, la delegación de representantes correntinos estará integrada por Yuliana Itatí Chávez, Jesús David Cuenca, Lucas Matías Molina, Fernando Ezequiel Torres Molina y Sol María del Carmen Ramírez (Berón de Astrada) en la categoría teatro (categoría única).

En la categoría Sub 15 de fotografía, Brisa Itatí Palacios (Caá Catí), y en Sub 18, Tiziano José Lozano (Curuzú Cuatiá); en videominuto Sub 15, Sabrina Yudit Valenzuela (Tatacuá), en Sub 18, Sebastián Ignacio Acosta (San Roque).

En tanto, en pintura Sub 15, Laura Retamar (Goya), y en Sub 18, Alejandra Anabel Acosta (Capital); y en la disciplina cuento, en Sub 15, seleccionaron a Lucía Aguirre Acosta Grigolatto (Chavarría) y en Sub 18, Cristian de Jesús Toledo (Paso de los Libres).

En la disciplina canto solista, los representantes serán Estrella Lugo de Curuzú Cuatiá (Sub 15), y Víctor Vallejos de Paso de los Libres (Sub 18); en danza las parejas conformadas por Facundo Maciel y Sofía Geraldine Benítez de Santa Lucía (Sub 15), y Franco Agustín Vignoles y Julieta Rocío López de Santo Tomé (Sub 18). Finalmente, en conjunto musical, los artistas finalistas son Juan Hipólito Alegre, Brian Noble y Ana Daniela Ibarra de Santo Tomé (categoría única).

Programa

Este programa forma parte de los Juegos Correntinos que el Gobierno de la Provincia lleva delante a través de la Secretaría de Deportes (disciplinas deportivas) y del Instituto de Cultura (disciplinas artísticas) en todo el territorio provincial.

Cabe destacar que la logística del viaje, transporte, alojamiento y coordinación general de la delegación de toda la provincia integrada por jóvenes artistas y deportistas está a cargo de la Secretaría de Deportes de la Provincia. Por el área de Cultura también acompañarán a la delegación, Sara Spagnolo, Directora de Relaciones Institucionales y Coordinadora del Programa Juegos Culturales Correntinos.

Fuente | Información Pública.