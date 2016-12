Arrancó la temporada 2016/17 en Paso de la Patria

Empiezan a cobrar el acceso a sector de playas pago.

Recorrimos todas las casillas de cobro, el personal encargado de la cobranza nos aclaró lo siguiente: Los vecinos residentes en Paso de la Patria “no pagan entrada”, si el personal los conoce no hay problema, si no los conocen deberán exhibir el DNI que acredite domicilio en paso de la Patria (otro motivo más para hacer tu cambio de domicilio!).

Estacionamiento: “Únicamente sobre la Avenida Costanera y sus transversales”.

Se cobra $100 pesos por 24 horas de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente, algunos nos dijeron que si se estaciona por la tarde la tarifa se reduce a la mitad ($50 pesos), no está muy claro esto, en cuanto tengamos confirmación lo comunicaremos por acá.

Vecinos de Paso de la Patria: Todos podemos disfrutar de la playa sin restricciones, si el estacionamiento es caro caminemos 100 metros y lo tenemos gratis.

Vimos Muchos jóvenes con su lindo uniforme trabajando en la playa, mucha gente de nuestro pueblo, gente con ganas de trabajar que viene a juntar unos pesitos en la temporada de verano, hay que pagarles, hay que pagar los Guardavidas, la limpieza, la seguridad, el boyado, los sanitarios (al estar en condiciones), riego de calles, mantenimiento de la iluminación, etc. Etc., todo esto no es gratis.

Además hay otras playas espectaculares “gratuitas” para el que no quiera pagar, que también se mantienen con lo que se recauda en este sector.

Fuente | Esteban Verellen

Editor | Rubén Gauto

