Alberto Fernández anunció un entendimiento con el FMI: “Ahora tenemos un acuerdo razonable”

Con un vencimiento por U$S 718 millones, con problemas en las reservas y ante la amenaza de ingresar en default, el Gobierno argentino llegó a un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese sentido, Alberto Fernández brindó un mensaje grabado por cadena nacional para anunciar el principio de acuerdo con el FMI antes del mediodía de este viernes. Después hablarán el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y posteriormente, el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Además, este viernes se reúne el directorio del organismo financiero internacional para terminar de definir los aspectos técnicos del entendimiento. De hecho, Martín Guzmán estuvo reunido con Sergio Chodos, el representante argentino ante el Fondo, para definir los últimos detalles.

Qué dijo Alberto Fernández sobre el acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández habló a la ciudadanía este viernes a las 10.00 h. con un mensaje grabado para explicar los lineamientos que se adoptaron a partir del acuerdo con el FMI.

En ese sentido, el presidente expresó: “Quiero anunciarles que la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Tenemos un camino que podemos recorrer”.

A posteriori completó precisando: “Este acuerdo no posterga. Vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, porque este acuerdo incide. No va a haber un impacto en las jubilaciones ni tampoco se promoverá una reforma laboral. El acuerdo tampoco prevé saltos devaluatorios”.

En seguida, Alberto Fernández explicó que “no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de la obra pública del Gobierno Nacional” y que este acuerdo con el Fondo le permite a la Argentina “llevar adelante nuestra soberanía. (…) Ahora tenemos una solución”.

“Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales, económicas y de financiación que nuestra nación necesita estarían seriamente limitadas. Este acuerdo no nos condiciona”.

Además, el mandatario nacional detalló que “es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras posibilidades”.

Para luego resaltar: “Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable”. Y agregó: “Yo tengo fe en la Argentina”.

Además, Alberto Fernández continuó transmitiendo tranquilidad en su discurso a partir del entendimiento alcanzado con el FMI, para luego hacer mención a las posibilidades de la Argentina.

“Confío en el dinamismo de nuestras empresas y en el talento de nuestros emprendedores. Creo en la Argentina”. Y sentenció: “Debemos crecer y honrar nuestras obligaciones, ahora tenemos una solución”.

Por último, el presidente se refirió a los lineamientos generales de las posibilidades que este acuerdo con el FMI le permite a la Argentina: “Este acuerdo no condiciona nuestros derechos”, expresó.

Para después precisar: “No nos obligan a una reforma laboral y respetan nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”.

Además, agregó: “Podemos acceder a crédito internacional”.

Este mensaje grabado se dio en medio de las dudas que generaba el pago o no del vencimiento superior a los U$S 700 millones y con otro pago a realizarse el lunes por U$S 366 millones. Así, Alberto Fernández, Sergio Massa y Martín Guzmán, se reunieron buscando terminar de definir si se pagaba o no al FMI.

Sin embargo, este viernes desde las 10 de la mañana, se reunió el directorio del Fondo para definir los detalles de la negociación con Argentina. La reunión señaló que hubo una evolución positiva y un acercamiento entre las posiciones de ambos.

El entendimiento entre el Gobierno y el FMI

El acercamiento en las posturas tiene que ver con los reclamos vinculados a la magnitud del ajuste fiscal y desde el Fondo se flexibilizaron algunas exigencias.

Alberto Fernández grabó un mensaje en la mañana del viernes para confirmar el acuerdo con el Fondo y que se efectuará el pago de los vencimientos de este mes.

Luego de tener el principio de acuerdo, el Gobierno enviará la propuesta al Congreso Nacional para que se apruebe, como desde el Fondo lo enviarán al directorio del organismo, donde está Estados Unidos que tiene el 16,5% de los votos.

Fuente | Microsoft.