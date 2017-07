Es una “aniquilación biológica” que afecta a los animales vertebrados. Se necesitan entre 20 y 30 años para revertir la situación.

El planeta Tierra se encamina a la sexta extinción masiva de especies de vertebrados. La población de más del 30 por ciento de estas especies está disminuyendo tanto en tamaño como en alcance, lo que demuestra que la extinción “es más grave de lo que percibe”, reveló un análisis publicado hoy en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford y de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte que este ritmo de desaparición de las poblaciones muestra que la sexta extinción masiva de la Tierra “es más grave de lo que se percibe cuando se mira exclusivamente la extinción de las especies”.

Este sexto evento se diferencia de los anteriores –por ejemplo, de la extinción de los dinosaurios– en que los primeros cinco fueron causados por un factor externo, mientras que el impacto actual es causado por el ser humano, con acciones como la caza, el comercio y la sobreexplotación del territorio. Según el estudio, sólo hay entre dos y tres décadas para revertir la situación.

Los autores se basan en un análisis de los números y los grados de contracción en el alcance geográfico de estas especies, un indicador de cómo disminuye o se extingue una población.

