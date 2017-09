95° Exposición Rural en Curuzú Cuatiá

Anuncio de un nuevo Parque Industrial en la Exposición Rural de Curuzú Cuatiá.

En el marco de la 95° Exposición Rural de Ganadería, Granja, Industria y Comercio de Curuzú Cuatiá se concretó este domingo el primer avance para la construcción del Parque Industrial local.

Se adquirieron 70 hectáreas sobre Ruta Provincial 126, para llevar adelante el megaproyecto industrial.

Se firmaron dos acuerdos junto al ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, para brindar asistencia a productores afectados por las inundaciones, y enripiar una ruta provincial.

Tras compartir un almuerzo de camaradería junto a productores, autoridades y público en general, el mandatario provincial se dirigió hasta el recinto principal del complejo ferial junto al precitado funcionario nacional; el intendente local, Eduardo Domínguez; el diputado nacional, Gustavo Valdés, el presidente de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, Orlando Benta; ministros de su gabinete y legisladores provinciales presentes.

Tras entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, acompañadas musicalmente por la Banda Militar Sancti Spiritu, de la localidad de Mercedes, se rubricaron importantes acuerdos al iniciar la ceremonia central.

Convenios

En este contexto, el gobernador Ricardo Colombi firmó junto al titular de la Sociedad Rural local, Orlando Benta y la Cooperativa de Productores Laneros (COPROLAN) la adquisición por parte de la Provincia, de 70 hectáreas sobre RP126, de cara a la construcción del futuro Parque Industrial de Curuzú Cuatía, por un total 12 millones 500 mil pesos.

Con antelación, el Mandatario también concretó junto al ministro Buryaile –en este caso- la asignación de recursos provenientes de un contrato de préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) por 15 millones de dólares, para la realización de obras de enripiado sobre RP13, desde Caá Catí, hasta Itá Ibaté.

Además, el ministro de Agroindustria y el titular de Producción local, Jorge Vara, rubricaron el aporte de 45millones de pesos no reintegrables por parte de la Nación a la Provincia, para la asistencia de productores ganaderos, apícolas y agrícolas afectados por las permanentes precipitaciones del primer semestre en territorio provincial.

Palabras de Ricardo Colombi

Al hacer uso de la palabra, el mandatario provincial se dirigió a los presentes recordando, ante la presencia del ministro nacional que “hay que fijarse los cambios que se han realizado a partir del 10 de diciembre de 2015”. “El Ministro dijo que uno debe estar en las buenas y en las malas, y así debe ser, ya que durante mucho tiempo se nos negaba la presencia de funcionarios nacionales en estos actos, y hasta nos negaron los propios Granaderos a Caballo en el acto más importante que tenemos los correntinos, como lo es el aniversario del fallecimiento del Padre de la Patria, en Yapeyú”, recordó, enfáticamente.

En otro orden de temas, en referencia a ex jefes comunales de la comuna local, presentes durante la jornada, Colombi consideró que “me alegra que hoy aquí puedan estar actores de la política que antes no venían participando de un almuerzo como el que tuvimos, y que no tuvieron la voluntad y la decisión de ir a una Cámara de Diputados a votar en contra de uno de los funcionarios más corruptos de la Nación, para lograr su destitución”, en alusión al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

En este sentido, continuó, a modo de reconocimiento, que “por eso valoro la presencia del intendente Domínguez hoy, que siempre estuvo aquí, y hemos trabajado junto a su acompañamiento con este sector productivo”.

Por otra parte, el jefe de estado provincial además remarcó que “hoy el campo es uno de los motores de la recuperación económica del país, el cual ha recuperado la confianza a nivel internacional, lo que nos permite poder ubicar nuestra producción en el mundo”.

Respecto al territorio provincial, el mismo sostuvo que “hemos hecho muchas cosas en Corrientes, como la importancia de darle un rol definitivo al impuesto inmobiliario rural allá por el 2005, y hoy es la herramienta más importante para el desarrollo rural en la provincia de Corrientes; es importante que se pueda transmitir a otras provincias ya que nos permitió avanzar en muchas cosas: como refacciones de escuelas, caminos, energía e internet”, en referencia al Fondo de Desarrollo Rural.

Refiriéndose a los convenios firmados, el gobernador provincial consideró que “dos de estos acuerdos tienen que ver con ese apoyo permanente que tenemos del propio presidente Mauricio Macri” y en base a los recursos meramente provinciales, destacó que a partir de “hoy, nace el Parque Industrial de Curuzú Cuatiá, en un trabajo mancomunado con la sociedad rural y COPROLAN, gracias a la decisión y visión de futuro de ambas instituciones”, a la vez que enumeró el desarrollo constante de los complejos industriales ya establecidos “como en Goya, Mocoretá, Santa Rosa y Mercedes”, entre otros.

Ricardo Buryaile

En el marco de la Exposición Rural de Curuzú Cuatiá, el funcionario dijo que esta localidad forma parte de su casa y de su historia, debido a su pasado como representante del sector productivo de la región, y hoy lo hace como Ministro de Agroindustria de la Nación en un momento importante de la Argentina donde define su futuro y en pocos días más ratificará el rumbo a seguir.

Sostuvo, que este Gobierno ha tenido que tomar decisiones y que no fueron fáciles, el sector agropecuario ha sido el motor y el dinamismo que le impuso el presidente Macri a la gestión, “entendimos que debíamos soltarle la mano a este sector y ponerle de pie a la Argentina. Cambiamos el unicentrismo porteño por el federalismo nacional”.

Recordó también que la primera medida tomada para el sector agropecuario fue eliminar las retenciones a todos los productos menos a la soja, que se le ha impreso una reducción gradual de cinco puntos por año. Se refirió además al aumento de producción en todo el país y que la vocación de este Gobierno es exportar, e definitiva la vocación de trabajar por cada uno de los argentinos.

“Hoy tenemos 18 provincias con emergencia agropecuaria, Corrientes ha sido muy castigada y esto está ligado con el cambio climático y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente desde la triple función, desde la sustentabilidad productiva, ambiental y social”, explicó el funcionario nacional.

El representante nacional aseguró que estos acuerdos firmados hoy con el Gobierno Provincial, no vienen a darle la solución de fondo a los problemas agropecuarios, porque el problema en realidad está en la previsibilidad que nosotros intentamos darles por otra vía. Lo que queremos mostrar con esta asignación de fondos es la misma que tenemos con todas las provincias, no importa a qué espacio pertenezca y ésta firma que hicimos con el Gobernador Colombi del PROSAP es la misma que la hicimos con la provincia de Formosa. Estas cosas han cambiado en la Argentina, nosotros respetamos enormemente a quien decide la sociedad.

En materia ganadera, Buryaile vaticinó un gran presente y un mejor futuro. “En el mercado internacional tenemos una demanda de 29 mil millones de cabezas de novillos, pero que tenemos que tener mucho cuidado y no debemos bajar los brazos contra la fiebre aftosa”, afirmó.

En relación a la situación que vive el país hoy manifestó: promulgamos la paz, somos los primeros interesados en que así sea, aún con diferencias, no se trata de amigo o enemigo, se trata simplemente de pensar distinto. Este Gobierno pugna por la transparencia y mostramos cada uno de nuestros actos por internet, no tenemos nada que ocultar por eso le venimos a pedir de cara a cada uno de los argentinos, no que nos vote a nosotros, sino que ratifique un rumbo por donde la Argentina tiene que marchar, de transparencia y no de impunidad y corrupción.

Orlando Benta

El titular de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá indicó que la exposición en una muestra del esfuerzo y trabajo del sector agropecuario, que nunca bajó los brazos y que en silencio apuesta a la producción al igual que aquellos argentinos que día a día aportan al desarrollo del país. “Nos encontramos en la bisagra de la historia, donde no sólo está en juego la rentabilidad de las empresas del país, sino también el destino de la República y las libertades individuales, lamentablemente un sector de la sociedad no entendió que hemos decidido vivir en democracia con respeto y tolerancia hacia los demás ciudadanos”, apuntó.

En continuidad de su discurso, Benta expresó: coincidimos con las políticas macro económicas del Gobierno y el campo respondió con inversión tecnológica y mayor producción, convencidos de la gran demanda que tendrá el mundo.

También, hizo mención a la reforma tributaria donde solicitaron a las autoridades nacionales que las entidades agropecuarias participen en la creación del próximo modelo impositivo donde el consenso inicial genera confianza y allana el camino para una rápida puesta en marcha. Necesitamos igualar la tasa del IVA, en el que se paga el 21% de los insumos y se recibe el 10,5 de las ventas de los productos.

En otro orden de cosas, el titular de la entidad rural remarcó que han sufrido una década de desprecio a nivel nacional y hoy Corrientes dejó de ser mirada de reojo, este Gobierno Nacional nos está acompañando, vemos rutas reparadas, la vuelta del tren a nuestra ciudad y la llegada del gasoducto. Vemos un país distinto que necesita el compromiso y la solidaridad de todos para construir una Nación próspera, productiva y competitiva.

Por otra parte, Benta señaló que tuvieron un gran acompañamiento del Gobierno Provincial, que mediante el trabajo conjunto público y privado permitió con orgullo tener en este predio a la escuela agro técnica, de haber refaccionado 25 escuelas rurales e instalar internet en estos establecimientos educativos y ayudar a solucionar problemas de caminos en algunas zonas. El Ministerio de Producción se encargó de llevar adelante esta tarea de caminos enripiados con 1.500 kilómetros en un año, indispensables para una provincia castigada por las inundaciones, por lo tanto, agradeció en especial al Gobernador Ricardo Colombi, al ministro Jorge Vara y al subsecretario Manuel García Olano.

Finalmente, hizo extensivo su agradecimiento a todas las personas y entidades que lo acompañaron durante su gestión, vislumbrando un excelente presente y futuro. En tanto, se despidió con una frase del Martín Fierro, “por mi accionar digo: que nadie se sienta ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrarlo oportuno no es para mal de ninguno, sino para bien de todos”.

Autoridades presentes

Cabe remarcar que, durante la jornada, también estuvieron presentes los ministros de Hacienda, Enrique Vaz Torres; de Salud Pública, Ricardo Cardozo; de Coordinación, Eduardo Vischi; el secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel García Olano; el interventor del INVICO, Bernardo Rodríguez; el dirigente de CRA por la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Gerardo Condado; el general de Brigada, Guillermo Tabernero y el secretario privado del Gobernador, José Irigoyen.

Fuente | Prensa Corrientes

