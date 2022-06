Tras el 3-0 a Italia en Wembley, la serie invicta es récord para la selección, que encadena 32 partidos sin perder en la era de Lionel Scaloni.

El actual ciclo superó al de Alfio Basile, que sumó 31 entre 1991 y 1993; más allá de victorias y empates en el tramo, hay muy buenos números en goles y en la totalidad del mandado del DT.

En uno de los compromisos más difíciles en el ciclo de Lionel Scaloni como director técnico, frente al campeón de Europa en Wembley, un estadio célebre en el que nunca había ganado, la selección argentina alcanzó un récord para su historia: 32 encuentros consecutivos sin perder. Es cierto que, al mando de Alfio Basile, entre 1991 y 1993 el equipo representativo de AFA había encadenado 33, pero dos de ellos (frente a Resto de América y Resto del Mundo) no son considerados amistosos de primer nivel y no cuentan como parte de los partidos “oficiales”, más allá de que muchos otros no tuvieron trofeos en juego.

Ahora, con el 3-0 sobre Italia en la Finalissima en Londres, la Argentina logró la vieja Copa Artemio Franchi remodelada y además estableció ese récord para sus 121 años de historia, desde aquel inaugural 3-2 sobre Uruguay del 16 de mayo de 1901 en Montevideo. El seleccionado mayor albiceleste cosechó su estrella oficial número 20 (2 mundiales, 15 Sudamericano/Copa América, 1 Copa Rey Fahd, 1 Artemio Franchi y 1 Finalissima), justo 50% del total de los trofeos que logró en su carrera su capitán, Lionel Messi, dueño de 40.

En la seguidilla actual de 32 capítulos, iniciada el 6 de julio de 2019 en el choque con Chile por el tercer puesto de la Copa América Brasil 2019 (2-1), se acumulan 21 victorias y 11 igualdades, una buena proporción de 65%-34%. También es buena, incluso mejor, la cantidad de goles propios contra la de ajenos: la Argentina anotó 59 y recibió 17, con muy buenos promedios de 1,8 y 0,5, respectivamente.

Vale apuntar que en medio de esta seguidilla hay un partido que no cuenta. Un partido a medias, en realidad. Apenas comenzado: aquél que fue suspendido a los 5 minutos en San Pablo en septiembre de 2021, cuando brasileños y argentinos empataban sin goles y autoridades de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) irrumpieron en el Arena Corinthians para impedir que actuaran jugadores visitantes que habían cometido irregularidades en sus declaraciones juradas de ingreso al país. Por ahora no está claro si ese enfrentamiento será reanudado.

Antes de aquel partido contra Chile que le dio la medalla dorada en la Copa América de 2019, la selección había afrontado 14 cotejos al mando de Scaloni, desde el inaugural de su era, el 3-0 de septiembre de 2018 sobre Guatemala en Los Ángeles. En ese tramo de menos de un año cosechó 8 triunfos (57,1%), 2 empates (14,2%) y 4 traspiés (28,5%), con 22 tantos propios (1,5 de media) y 9 ajenos (0,6).

En total, entonces, el ciclo del entrenador oriundo de Pujato acumula 29 éxitos (63%), 13 paridades (28,2%) y 4 reveses (8,6%), más un encuentro pendiente de ser completado. Y apila 81 goles en favor (1,7 por partido) y 26 en contra (0,5). Las cifras son muy buenas, pero en varios casos los adversarios fueron de tercer orden (Guatemala, Irak, Nicaragua, Qatar). Los cara a cara con europeos fueron apenas dos, ambas veces, en el Viejo Continente: un 2-2 vs. Alemania como visitante y este impactante 3-0 frente a Italia en Londres, con alto nivel de juego y un trofeo para las vitrinas.

La Finalissima entregó como saldo, además, una yapa: la Argentina obtuvo su primera victoria en Wembley, en siete presentaciones. Una copa, un récord y el fin de una vacuidad: el 1 de junio de 2022 pasa a ser una de las gratas fechas en las memorias y los balances de la selección argentina de fútbol en más de un siglo de historia.

La serie invicta de 32 partidos

6/7/2019, Copa América en San Pablo (Brasil), tercer puesto, 2-1 vs. Chile

5/9/2019, amistoso en Los Ángeles (Estados Unidos), 0-0 vs. Chile

10/9/2019, amistoso en San Antonio (Estados Unidos), 4-0 vs. México

9/10/2019, amistoso en Dortmund (Alemania), 2-2 vs. Alemania

13/10/2019, amistoso en Elche (España), 6-1 vs. Ecuador

15/11/2019, amistoso en Riyadh (Arabia Saudita), 1-0 vs. Brasil

18/11/2019, amistoso en Tel Aviv (Israel), 2-2 vs. Uruguay

8/10/2020, eliminatoria para Qatar 2022 en Buenos Aires, 1-0 vs. Ecuador

13/10/2020, eliminatoria para Qatar 2022 en La Paz (Bolivia), 2-1 vs. Bolivia

12/11/2020, eliminatoria para Qatar 2022 en Buenos Aires, 1-1 vs. Paraguay

17/11/2020, eliminatoria para Qatar 2022 en Lima (Perú), 2-0 vs. Perú

3/6/2021, eliminatoria para Qatar 2022 en Santiago del Estero, 1-1 vs. Chile

8/6/2021, eliminatoria para Qatar 2022 en Barranquilla (Colombia), 2-2 vs. Colombia

14/6/2021, Copa América en Río de Janeiro (Brasil), 1-1 vs. Chile

18/6/2021, Copa América en Brasilia (Brasil), 1-0 vs. Uruguay

21/6/2021, Copa América en Brasilia (Brasil), 1-0 vs. Paraguay

28/6/2021, Copa América en Cuiabá (Brasil), 4-1 vs. Bolivia

3/7/2021, Copa América en Goiania (Brasil), cuarto de final, 3-0 vs. Ecuador

6/7/2021, Copa América en Brasilia (Brasil), semifinal, 1-1 (3-2) vs. Colombia

10/7/2021, Copa América en Río de Janeiro (Brasil), final, 1-0 vs. Brasil

2/9/2021, eliminatoria para Qatar 2022 en Caracas (Venezuela), 3-1 vs. Venezuela

9/9/2021, eliminatoria para Qatar 2022 en Buenos Aires, 3-0 vs. Bolivia

7/10/2021, eliminatoria para Qatar 2022 en Asunción (Paraguay), 0-0 vs. Paraguay

10/10/2021, eliminatoria para Qatar 2022 en Buenos Aires, 3-0 vs. Uruguay

14/10/2021, eliminatoria para Qatar 2022 en Buenos Aires, 1-0 vs. Perú

12/11/2021, eliminatoria para Qatar 2022 en Montevideo (Uruguay), 1-0 vs. Uruguay

16/11/2021, eliminatoria para Qatar 2022 en San Juan, 0-0 vs. Brasil

27/1/2022, eliminatoria para Qatar 2022 en Calama (Chile), 2-1 vs. Chile

1/2/2022, eliminatoria para Qatar 2022 en Córdoba, 1-0 vs. Colombia

25/3/2022, eliminatoria para Qatar 2022 en Buenos Aires, 3-0 vs. Venezuela

29/3/2022, eliminatoria para Qatar 2022 en Guayaquil (Ecuador), 1-1 vs. Ecuador

1/6/2022, Finalissima en Londres (Inglaterra), 3-0 vs. Italia

El compromiso pendiente, que no cuenta en la seguidilla

5/9/2021, eliminatoria para Qatar 2022 en San Pablo (Brasil), 0-0 vs. Brasil, partido suspendido a los 5 minutos

Los 14 encuentros anteriores de la era Scaloni

8/9/2018, amistoso en Los Ángeles (Estados Unidos), 3-0 vs. Guatemala

11/9/2018, amistoso en Nueva Jersey (Estados Unidos), 0-0 vs. Colombia

11/10/2018, amistoso en Riyadh (Arabia Saudita), 4-0 vs. Irak

16/10/2018, amistoso en Jeddah (Arabia Saudita), 0-1 vs. Brasil

16/11/2018, amistoso en Córdoba, 2-0 vs. México

20/11/2018, amistoso en Mendoza, 2-0 vs. México

22/3/2019, amistoso en Madrid (España), 1-3 vs. Venezuela

26/3/2019, amistoso en Tánger (Marruecos), 1-0 vs. Marruecos

7/6/2019, amistoso en San Juan, 5-1 vs. Nicaragua

15/6/2019, Copa América en Salvador (Brasil), 0-2 vs. Colombia

19/6/2019, Copa América en Belo Horizonte (Brasil), 0-0 vs. Paraguay

23/6/2019, Copa América en Porto Alegre (Brasil), 2-0 vs. Qatar

28/6/2019, Copa América en Río de Janeiro (Brasil), cuarto de final, 2-0 vs. Venezuela

2/7/2019, Copa América en Belo Horizonte (Brasil), semifinal, 0-2 vs. Brasil