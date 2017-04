23º Torneo Apertura de Pesca del Dorado con Devolución en Paso de la Patria

La localidad de Paso de la Patria, ubicada a 35 kilómetros de la ciudad de Corrientes Capital, se prepara para vivir a pleno este famoso Torneo a desarrollarse en coincidencia con la Semana Santa desde el 13 al 16 de abril.

El Gobierno Provincial a través del Ministerio de Turismo de Corrientes participará del este evento con un stand institucional donde se brindará información a turistas y visitantes, en tanto también se realizarán encuestas.

Este muy importante evento de pesca deportiva, sirve de inicio de una temporada que alcanzará su punto máximo cuando en agosto tenga lugar la gran Fiesta Nacional del Dorado en su edición número 54, bodas de oro del concurso de pesca deportiva embarcada más antiguo del país.

La gran afluencia de pescadores del Brasil hacia “El Paso” como así también de países tales como Paraguay y Uruguay, y demás está decir que de infinidad de participantes de los lugares más recónditos de nuestro país.

La Villa turística se está preparando durante todo el año con actividades turísticas que llevan a ofrecer y mostrar las bondades de esa hermosa isla que tiene Corrientes.

Desde horas tempranas del día domingo, el público comenzará a tomar ubicación para no perder detalles de la clásica largada de lanchas aguas arriba del río Paraná. Cada embarcación fue tomando un espacio preferencial en la extensa cancha de pesca, quedando a la espera del ansiado pique del “Tigre del Paraná”. La fiscalización general del torneo estuvo a cargo de la Federación Correntina de Pesca (PECOPE), en tanto que la Prefectura Naval Argentina y la Dirección de Recursos Naturales también participaran en el control.

Un torneo que se afianza anualmente

La 23º Torneo Apertura de “Pesca del Dorado con Devolución” es organizado por la Municipalidad de Paso de la Patria y se realizará entre los días 13 al 16 de Abril, en la mencionada localidad ubicada en el Departamento de San Cosme.

La competencia embarcada de pesca y devolución, se realizará el día domingo 16 de abril y el costo de la Inscripción del Torneo será de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) incluye 3 (tres) tarjetas para el almuerzo de pescadores (No incluye bebidas) y la participación en todos los sorteos de obsequios previstos, y 1 (una) tarjeta para el guía.

Se define como Zona de Pesca la cancha que va desde la zona de los cables, en el Km. 1229 (aguas abajo), hasta la punta sur de la Isla Toledo (aguas arriba). Se excluye el lugar conocido como “La piedra Negra”. Solo en aguas de jurisdicción argentina.

La pesca se realizará dentro de los límites establecidos permitiéndose las siguientes modalidades de pesca: a) Embarcaciones en movimiento mediante el sistema de deriva; b) Embarcaciones en movimiento mediante el sistema de arrastre o trolling; c) Spining; d) Fly Cast o pesca con mosca. Se empleará 01 (una) caña y reel por pescador, plomadas, carnada libre (de acuerdo a la modalidad seleccionada), un solo anzuelo simple de cualquier medida por caña, leader no mayor a 50 cm; nylon no superior a 0,40 mm, multifilamento no superior a 24 libras.

Los señuelos (de acuerdo a la modalidad seleccionada) serán también libres y se ajustarán a la legislación vigente al momento de realizarse el Torneo. Las cañas y reeles que se lleven de repuesto deberán permanecer desarmadas hasta que se justifique plenamente su uso, previa autorización de cualquiera de los Fiscales. Las cañas deberán ser precintadas por la organización al momento de efectuarse la Inscripción.

