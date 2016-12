Lucas Innocente en el Rally Dakar 2017

Lucas Innocente nació en Villa María, Córdoba, pero vive hace muchos años en Corrientes, por lo que ya es correntino por adopción.

El próximo 2 de enero por tercera vez, Lucas estará largando un Rally Dakar, luego de haber logrado el segundo puesto de la clase serie 2 de la categoría cuadriciclos en la edición 2016.

este lunes, en el salón Amarillo del Centenario Shopping, Lucas, junto a todo el Corrientes Dakar Team, presentaró el Quad 4×2 -categoría a la que se cambió esta temporada- que lo acompañará a partir del 2 de enero en la prueba más exigente del mundo. La competencia se iniciará en Asunción y su primera parada será Resistencia, para concluir el sábado 14 en Buenos Aires.

Lucas estuvo acompañado por el “Negro” Gabriel Tiscornia en la presentación, su esposa y sus dos hijos, preparador físico, nutricionista y allegados que conforman un team 100 por ciento correntino.

Hace tres décadas está radicado en Corrientes. Tras haber vivido unos años en Villa María, su familia se radicó a mediados de los años 80 en aquella provincia. Es hijo de Kuki Cano y de Panza Innocente, un memorable expiloto de motos y autos. Su padre es recordado por muchos de los fierreros locales, dado que fue piloto de Rally (tiene participaciones en distintas pruebas, entre ellas el Rally de la Manzana) y en el Turismo Nacional. “La pasión por el deporte motor la heredé de él”, contó Lucas.

Su primer Rally Dakar fue en 2015, donde la carrera “me venció”, quedando afuera en la octava etapa. En 2016, en su segundo Dakar, tuvo un accidente en la etapa 12, penúltima de la carrera, mientras transitaba por Traslasierra, previo a la llegada a Carlos Paz. Su cuadriciclo volcó y se le cayó encima. Se le dobló toda la dirección y tuvo que repararla. Ese inconveniente le hizo perder la punta de la categoría y terminar segundo.

Luego de varias experiencias importantes en este 2016 (sumadas al Dakar disputado en enero pasado), participó de los Dakar Series diseñados, para Sudamérica (en Perú y Colombia). También corrió un Rally en Marruecos y en el Desafío Ruta 40.

En el inicio de la conferencia de prensa, Lucas enfatizó que “es un orgullo volver a representar a la provincia y al país en el Dakar. Para nosotros es la coronación de todo un año de esfuerzos. Es como tomar parte de un Mundial, es la carrera más importante del planeta y una vez más vamos a ser parte de ella”.

A la vez que agradeció el apoyo de los sponsors privados y oficiales que acompañan su proyecto deportivo, al igual que el acompañamiento de los medios de Corrientes.

Y dejó en claro que los objetivos personales también son distintos. “Uno tiene la experiencia previa de dos Dakar y de más carreras, entre ellas el Campeonato Argentino y otras internacionales. Este año he podido hacer tres competencias: una en Perú, otra en Colombia y una más en Marruecos, en la tierra madre del Dakar. Cumplí en principio un sueño y después una experiencia extraordinaria en lo técnico y en lo físico. Fueron seis etapas en el desierto del Sahara, que es una cosa increíble para lo que nosotros hacemos; la preparación fue extraordinaria, porque la técnica que podés adquirir ahí, los conocimientos, ya sea en navegación o conducción, eso ha sido fantástico, inolvidable. Eso suma, obviamente, a toda mi experiencia previa, que ya vamos teniendo con el correr de los años y al buen resultado que tuvimos en el último Dakar, en el que terminé segundo en mi categoría, que pude ganar dos etapas, de las más difíciles del Dakar”, analizó.

Lucas lucirá con orgullo este año el número uno en su categoría y declaró en ese sentido que “uno se va poniendo objetivos un poco más altos, se va dando cuenta de que se puede estar ahí, en los primeros puestos, se puede correr y competir de igual a igual con pilotos del resto del mundo, europeos, americanos. Trabajamos todo el año en función del objetivo máximo que es ganar la categoría”.

Respecto al nuevo cuadriciclo, detalló que “hicimos un desarrollo de la caja, puntualmente sobre el engranaje de alta, para lograr un 10 por ciento más de velocidad final. Estábamos llegando a los 130, 132, 133 el año pasado. El objetivo es desarrollar un 10 por ciento más, que es muchísimo. Estaríamos pisando los 150 kilómetros por hora. Lo hemos desarrollado, probado y ya está instalado en el cuadri. Eso es lo nuevo que no usamos antes. Luego siempre hay modificaciones estructurales, la distribución del peso, la suspensión, los frenos; uno va encontrando el tipo de pastillas que más se adaptan a uno, al gusto del manejo. Siempre va habiendo pequeños cambios en función de las comodidades, a mi modo de manejo. Después desarrollamos una ecu unidad de control del motor. En realidad no participé, directamente lo hizo Can-Am, que tiene un departamento Racing en Canadá. Asesoran y construyen todas las piezas de competición de la marca. He logrado este año tener el apoyo de ellos. Ciertas partes me han enviado, una ecu seteada con todos los parámetros, carrera a carrera, que es un poco la novedad. El año pasado usamos una ecu seteada, pero era hecha por nosotros. Ahora es Can-Am la que desarrolló esa ecu nueva y la envió. Ese es otro cambio importante con el que vamos este año”.

Y prosiguió comentando que al Dakar “voy con la asistencia del equipo oficial de Can-Am, pero de Colombia. De hecho, había recibido la invitación de ellos para correr ahí una carrera este año. Fui, nos conocimos y luego vino la propuesta de formar parte del equipo de Colombia; accedí con gusto. Hay algunos beneficios, está la aprobación de Can-Am filial mundial. A través de ellos recibí el asesoramiento y el apoyo del departamento Racing de Can-Am. Hay buenos cambios y tengo muchas expectativas”.

Asimismo, manifestó que “ganarle al Dakar es el gran objetivo y el primer desafío. Son 10 mil kilómetros, ahora en 12 días. Es un desafío humano y técnico, porque muchas veces la máquina no aguanta y muchas otras el cuerpo no aguanta. Es un desafío no sólo humano, sino también técnico. Concluirlo históricamente lo hace el 32 o 33 por ciento de los que lo inician. Formar parte de ese selecto grupo que llega al final es un primer objetivo importante. Esta vez nos pusimos una meta un poco más alta, no sólo terminarlo, sino además ser protagonista y, si Dios quiere, ganar la categoría. Esa es mi gran meta”.

El 28 junto a su team ya estará instalado en Asunción. El 30 serán las pruebas técnicas y administrativas. El 1, la largada simbólica, para un día después arrancar con toda la adrenalina rumbo a una nueva ilusión. Es que se sabe, para Lucas no hay imposibles.

