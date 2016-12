Para Donald Trump, la ONU es “un club para pasarla bien”

Así lo escribió en Twitter, luego de que el organismo aprobara una resolución que condena los asentamientos judíos en los territorios palestinos.

En un nuevo arranque de definiciones sin filtro, vía Twitter, el presidente electo estadounidense Donald Trump puso en duda la eficacia de las Naciones Unidas, al afirmar que es solo un club para que la gente “se divierta”

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016